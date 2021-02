OM : Un joueur important de Marseille dans de beaux draps

Publié le 03 février 2021 à 20:30

Colère des supporters de l'OM, démission d’André Villas-Boas, mise à pied du coach portugais… Alvaro Gonzalez enfreint les règles sanitaires à l’aéroport, avant le match contre le RC Lens, ce mercredi (coup d'envoi à 21h). Où va le club présidé par Jacques-Henri Eyraud ?

OM : Sans masque, Alvaro Gonzalez insulte un policier

L'OM est en déplacement à Lens pour y affronter le Racing Club. Avant le départ de l’équipe marseillaise dans le Nord, Alvaro Gonzalez a été épinglé par un policier à l’aéroport. Interpelé parce qu’il ne portait pas de masque comme exigé conformément aux mesures sanitaires, le défenseur de l’Olympique de Marseille a proféré des insultes à l’agent de police selon Nice-Matin. Il a traité le policier de "hijo de puta" en espagnol d’après le journal régional.

« C’est comme ça que tu nous accueilles, fils de p** », a ajouté Alvaro Gonzalez, à en croire la source, qui évoque une altercation avec le policier. Rappelé à l’ordre dans un premier, puis verbalisé pour avoir refusé de s’exécuter immédiatement, l’arrière central de 31 ans pourrait écoper d’une amende de 15 000 euros. Il encourt même une peine d'un an d'emprisonnement pour « outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique ».

Larguet sur le banc de l'Olympique de Marseille

En l'absence de Villas-Boas, qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, l'OM est dirigé par le duo Nasser Larguet (62 ans) et Philippe Anziani (59 ans) contre le Racing Club de Lens. Le premier est le directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille et le second est l'entraîneur de la réserve. Les deux coachs intérimaires se sont déplacés à Lens avec un groupe de 19 joueurs, sans la dernière recrue olympienne, Olivier Ntcham. En revanche, le défenseur Pol Lirola et l'attaquant Arkadiusz Milik sont présents pour affronter les Sang et Or, au stade Bollaert.













Par ALEXIS