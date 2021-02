PSG Mercato : Prolongation, Messi, Di Maria fait le point

Publié le 04 février 2021 à 06:00

Auteur d’un but et d’une passe décisive, Angel Di Maria a été l’un des artisans de la victoire du PSG contre le Nîmes Olympique (3-0). Après la rencontre, le polyvalent ailier argentin a été interrogé sur son avenir et la possible arrivée de Lionel Messi à Paris.

Angel Di Maria et le PSG en démonstration contre Nîmes

Une réaction du Paris Saint-Germain était attendue après sa défaite surprise contre le FC Lorient (3-2). Mercredi, le PSG ne s’est pas manqué et a dominé le Nîmes Olympique (3-0) au Parc des Princes. Angel Di Maria a été très en vue durant cette rencontre comptant pour la 23e journée de Ligue 1. L’ancien madrilène a d’abord donné l’avantage aux siens (18e) avant de servir Pablo Sarabia sur le deuxième but parisien (36e). Kylian Mbappé (68e) a scellé le succès des siens après l’heure de jeu. Artisan de la victoire de Paris, l’Argentin a été interpellé sur son avenir après la rencontre. En fin de contrat, le flou entoure toujours son futur avec le club de la capitale.

Prolongation, Messi, les confidences de Di Maria

Interrogé par Canal+ après le match, Angel Di Maria a confirmé que des discussions étaient en cours avec la direction du PSG. Il a également été interrogé sur un éventuel transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Comme El Fideo, La Pulga est en fin de contrat avec le FC Barcelone. Sauf nouveau revirement, le capitaine de l’Albicéleste devrait quitter les Blaugranas au terme de la saison. « On discute en ce moment […] Le plus important c’est que je sois content et très heureux à Paris. Des possibilités peut-être [sur Messi], on doit rester tranquilles », a déclaré le numéro 11 parisien. Reste plus qu’à savoir si les deux Argentins seront réunis dans la capitale dans les prochains mois.













Par Ange A.