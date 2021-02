OM : Succession de Villas-Boas, un ancien de Monaco pisté ?

Publié le 04 février 2021 à 08:30

L’ OM est sans entraîneur depuis la démission d’André Villas-Boas. La direction du club phocéen penserait notamment à un ancien coach de l’AS Monaco pour succéder au technicien lusitanien.

L’ OM en quête du remplaçant d’André Villas-Boas

Depuis lundi, André Villas-Boas n’est plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Suite à un désaccord avec sa direction, le Portugais a annoncé avoir présenté sa démission. Mercredi, c’est avec l’intérimaire Nasser Larguet que l’ OM est allé chercher un nul sur la pelouse du RC Lens (2-2). Un résultat qui met fin à la mauvaise série de défaites du club ces dernières semaines. Les Olympiens restaient jusqu’ici sur trois défaites de rang en championnat. Villas-Boas parti, la direction du club phocéen multiplie les pistes pour lui trouver un successeur. La dernière en date serait un ancien de l’AS Monaco. Téléfoot La Chaîne indique que Robert Moreno figurerait sur la short-list de Pablo Longoria, le directeur du football de Marseille.

Moreno, le bon choix pour Marseille ?

Le technicien espagnol est libre depuis son limogeage de l’AS Monaco l’été dernier. Son bilan avec le club de la Principauté est d’ailleurs loin de faire des émules. En raison de l’arrêt prématuré du championnat (dès la 27e journée), l’entraîneur de 43 ans n’a dirigé que 13 rencontres sur le banc monégasque. Il enregistre cinq victoires pour autant de défaites et trois nuls. Il a terminé 9e de Ligue 1 avec le club du Rocher. Le nom de l’ancien sélectionneur de la Roja s’ajoute à ceux de Maurizio Sarri, Rafael Benitez, Jorge Sampaoli et Abel Ferreira. Reste plus qu’à savoir qui viendra sauver Marseille d’une saison calamiteuse. Vice-champion de France la saison dernière, Marseille n’est que 9e de Ligue 1 après 23 journées. Il compte néanmoins deux matchs de retard.













Par Ange A.