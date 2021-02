OM : Crise à Marseille, l'ultimatum de Tapie à Frank McCourt

Publié le 05 février 2021 à 19:45

Ancien propriétaire de l'OM, Bernard Tapie n’est pas du tout content de la gestion de l’héritage qu’il a laissé du club phocéen. La crise que l’Olympique de Marseille traverse en ce moment l’a déjà fait réagir plus d’une fois. Dans ses propos confiés à Nice-Matin, ce vendredi, l’ex-dirigeant de 78 ans enfonce Frank McCourt, le propriétaire du club depuis octobre 2016.

L'OM en crise sur le terrain et en dehors

L'OM (9e de Ligue 1) va mal en ce moment, tant sur le terrain qu'en dehors. Éliminés prématurément de la Ligue des champions (cinq défaites et une victoire en phase de poule), les Marseillais sont dans une spirale négative de cinq matchs consécutifs en championnat sans victoire, soit trois défaites et deux nuls. Ils ont aussi perdu le trophée des champions contre le PSG. D’ailleurs, les Olympiens retrouvent les Parisiens, ce dimanche (21h) au Vélodrome, lors du classico, comptant pour la 24e journée de Ligue 1. Avant ce choc, les supporters ont tout saccagé à la Commanderie et réclament toujours la démission de leur président Jacques-Henri Eyraud. André Villas-Boas a aussi démissionné !

Bernard Tapie traite Frank McCourt de « nul »

Les dernières rumeurs concernant l'OM annoncent la vente du club dans les prochains jours, à une holding, dont le grand patron est El Walid ben Talal Al Saoud, un prince et milliardaire saoudien de 65 ans. Bernard Tapie, lui, continue ses attaques envers la direction actuelle de son ancien club. Dans ses propos rapportés par le journal régional, il s’en pend encore à Jacques-Henri Eyraud, mais également à Frank McCourt. « McCourt, c’est lui le chef. S’il ne voit pas ce qui se passe, c’est qu’il est nul ou qu’il s’en fout », a-t-il martelé, avant de conclure par ce merssga à l’homme d’affaires américain : « dans tous les cas, il faut qu’il passe la main ».

« La colonne vertébrale d'un club, ce sont ses supporters »

Bernard Tapie est également revenu sur les manifestations violentes des supporters au centre d’entraînement de l’Olympique die Marseille. « Ce qui s’est passé à la Commanderie, avec le saccage des locaux, par des supporters en fureur, c’est terrible. C’est une honte. La colonne vertébrale d'un club, ce sont ses supporters. C’est contraire à l’image du club. Ce n’est pas au supporter de s’adapter à la culture du président, c’est au président de gérer son club avec la pleine conscience de l’histoire, du tempérament, de l’ADN, des particularités du club », a expliqué l’ex-boss de l'OM, en s’appuyant sur son expérience (1986-1993).













Par ALEXIS