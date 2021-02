OL Mercato : Une vente de Lyon à 500 M€, Aulas dit non merci

Publié le 06 février 2021 à 07:30

Président de l’Olympique lyonnais depuis une trentaine d’années, Jean-Michel Aulas reste très attaché au club rhodanien. Le boss de l’ OL révèle d’ailleurs avoir repoussé des offres mirifiques pour le rachat de son club.

L’ OL de Jean-Michel Aulas pas à vendre

L’Olympique lyonnais est depuis plusieurs années une référence du football français. Équipe du haut de tableau habituée aux joutes européennes, l’ OL a été porté au sommet par Jean-Michel Aulas. L’entrepreneur dirige le club rhodanien depuis 34 ans. C’est sous son mandat que Lyon a connu ses plus belles heures, notamment ses sept titres de champion de France consécutifs. Au-delà du palmarès, s’il y a bien une chose dont se vante le patron des Gones c’est la santé financière du club. Il n’y a donc aucune raison particulière pour qu’il cède son club. Malgré les tentations et des propositions alléchantes, le président de Lyon n’a jamais cédé.

Une succession à la tête de Lyon déjà préparée ?

« J’ai refusé des propositions supérieures à 500 millions d’euros. Ce ne sont pas des gens qui ont appelé directement. C’est par l’intermédiaire de banquiers d’affaires […] J’ai eu à réfléchir mais ma décision a été d’être en harmonie avec ce que j’avais construit, d’aller le plus loin possible sur le plan sportif, en ayant assuré la pérennité de la situation », a confié le président de l’ OL dans un documentaire dont il fait l’objet sur RMC. Après plus de trois décennies à la tête de son empire, Jean-Michel Aulas pourrait néanmoins passer la main. Tony Parker est présenté comme son successeur à la présidence du club. L’ancien de joueur des San Antonio Spurs (NBA) a déjà rejoint le Conseil d’administration de Lyon. Il est par ailleurs le président de l’ASVEL.













Par Ange A.