Stade Rennais : Bourigeaud chauffé pour son retour à Lens

Publié le 06 février 2021 à 09:30

Tenu en échec par Lorient lors de la dernière journée, le Stade Rennais affronte un autre promu ce samedi. Le SRFC se rend sur la pelouse du RC Lens pour la 24e journée de Ligue 1. Une rencontre particulière pour Benjamin Bourigeaud, formé au Racing.

Le Stade Rennais face au piège lensois

Le Stade Rennais n’a pas pu faire mieux qu’un match nul lors de la dernière journée contre le FC Lorient (1-1). Ce samedi, la bande à Julien Stéphan sera opposée à un autre promu. Rennes se déplace au Stade Bollaert pour affronter le RC Lens. Contrairement aux Merlus, les Sang et Or réalisent un bon retour dans l’élite. Le club artésien pointe à la 7e place du championnat, avec deux points de retard sur le SRFC (5e). Une victoire permettrait à Lens de doubler son adversaire du soir au classement. Le club breton reste d’ailleurs sur deux matchs sans victoire en championnat. Côté rennais, perdre contre un concurrent direct pour l’Europe n’est pas une option. Ancien du RC Lens, Benjamin Bourigeaud l’a rappelé à la veille de ses retrouvailles avec son club formateur.

Bourigeaud prêt pour défier les Sang et Or

Passé professionnel au Racing, Benjamin Bourigeaud s’attend à vivre une soirée particulière dans son ancien antre. Au-delà de l’aspect émotionnel, le milieu du Stade Rennais entend repartir de Bollaert avec les trois points. « C’est un match de championnat particulier sur le plan personnel car j’ai vécu pas mal d’années à Lens. C’est là-bas que tout a commencé pour moi […] On va devoir faire un gros match pour espérer repartir avec les trois points […] Ils ne vont rien nous donner, ce sera à nous d’aller chercher les choses », a déclaré le milieu rennais. Lors de la phase aller, les Rouge et noir s’étaient inclinés à domicile (0-2) contre les Sang et Or. C’est donc un brin revanchards que Bourigeaud et les siens vont croiser le fer avec le club artésien.













Par Ange A.