OM - PSG : Vers un forfait de Neymar pour le Classique ?

Publié le 06 février 2021 à 13:30

Le PSG ne brille pas par le jeu qu'il propose ces derniers matches. Une défaite surprise à Lorient (2-3) et une victoire, certes large (3-0), mais peu convaincante au Parc des Princes contre Nîmes. Le Paris Saint-Germain reste troisième de Ligue 1 derrière le LOSC et l'Olympique Lyonnais et s'apprête à défier un Olympique de Marseille en pleine crise au Vélodrome dimanche (21h). Mais Mauricio Pochettino devrait être privé de plusieurs joueurs et l'incertitude règne pour Neymar...

Absences à l'entraînement à la veille de OM - PSG

Mauricio Pochettino continue de jongler avec un effectif incomplet. S'il a récupéré de nombreux joueurs après une fin d'année 2020 qui ressemblait à une véritable hécatombe pour le PSG, l'entraîneur argentin tente de préserver ses meilleurs éléments à une dizaine de jours du choc contre le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une des principales inquiétudes pour Paris, c'est la blessure de Keylor Navas. Le gardien costaricien a été touché à la poitrine lors d'un choc et a dû céder sa place, ces derniers temps, à son suppléant, Sergio Rico. Il est également en proie à des douleurs aux adducteurs. Ce samedi, d'autres joueurs étaient également absents lors des 15 premières minutes de la séance ouvertes à la presse. Juan Bernat n'était évidemment pas de la partie, alors que le latéral termine sa rééducation après sa grave blessure au genou en septembre. Manquaient aussi à l'appel Ander Herrera et Abdou Diallo. Leurs absences à l'entraînement collectif ne laissent augurer rien de bon pour le PSG à la veille du déplacement à Marseille.

Neymar indisponible également contre l'Olympique de Marseille ?

Autre absence de taille, ce samedi matin à l'entraînement, celle de Neymar. "À confirmer également, mais a priori, Neymar n'était pas là pour le début de la séance", a écrit le journaliste de RMC, Loïc Tanzi. Le Brésilien est en réalité touché par une gastro-entérite. Une absence potentielle qui pourrait peser lourd pour le PSG, tant la star brésilienne est irréprochable depuis maintenant plus de deux mois. La situation est délicate à gérer pour Mauricio Pochettino. Le PSG doit absolument reprendre la tête de la Ligue 1 et remporter le titre de champion de France : tout autre résultat en Ligue 1 serait un véritable échec pour Paris. Mais, parallèlement, il faut préparer au mieux le match à Barcelone le 16 février. Une élimination dès les huitièmes de finale serait également un gros coup dur pour le finaliste de la dernière édition. Ainsi, l'ancien entraîneur de Tottenham pourrait décider de préserver ses meilleurs éléments pour les prochains matches du PSG, afin de débarquer au Camp Nou avec un effectif complet. Il ne faudra, entre temps, ne plus perdre de points en Ligue 1, alors que Paris a déjà cinq défaites au compteur.













Par Matthieu