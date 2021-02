PSG : Kylian Mbappé dit tout sur sa situation et sur son avenir au club

Publié le 08 février 2021 à 11:00

Auteur d'un gros match hier face au rival marseillais, Kylian Mbappé a mené le PSG vers une victoire facile au Vélodrome. Interrogé sur de nombreuses interrogations, le champion du monde a tenu à s'exprimer sur son retour et en forme et sur les récentes déclarations de Neymar.

Mbappé estime être de retour

Joueur phare du projet parisien, Kylian Mbappé est un talent précoce et traverse quand même d'importantes zones de turbulences. Inconstant en Ligue 1 depuis le début de l'hiver, le Bondynois a repris du service depuis quelques journées et se montre enfin providentiel à l'équipe de Mauricio Pochettino, à l'instar de son match hier face à l'OM. Virevoltant, l'ancien monégasque a ouvert le score et a réalisé un match abouti, sans tomber dans sa caricature comme il avait l'habitude de le faire auparavant.

Heureux, l'attaquant parisien a tenu à affirmer son retour en grâce et a donné les clés de son come-back : "Ça revient parce que j'enchaîne aussi. J'arrive à mieux finir les rencontres, je suis moins au bout du rouleau, c'est tout bénéf pour la suite. Personnellement, je pense que ça a beaucoup évolué. Quand je suis arrivé ce n'était pas comme ça, cela n'avait pas la même importance, cette année ça a repris un coup de boost et ça a plus d'importance pour nous les joueurs et le staff. On a préparé ce match comme un match de Ligue des Champions, un match à part, ça a changé dans la mentalité de l'équipe sur ce match là. "

Mbappé félicite Neymar mais reste évasif sur son avenir au PSG

Mbappé a également été interrogé sur son avenir au PSG, alors que Neymar a récemment été cité dans une discussion de prolongation de son contrat avec le club parisien. L'ailier de 22 ans a tenu à saluer une éventuelle prolongation de son compère d'attaque, le tout en restant évasif sur une éventuelle pronlongation de son côté : "Tout le monde connaît l'importance de ce joueur, c'est une très bonne nouvelle pour nous. J'espère qu'il pourra écrire l'histoire de longues années. Le club et lui le méritent. " Son contrat expirant en 2022, le "génie français" prolongera-t-il l'aventure sur les bords de la Seine. L'issue de cette saison sera cruciale dans sa décision finale.













Par Chemssdine