[EXCLU] : Sampaoli peut faire beaucoup de bien à l'OM

Publié le 10 février 2021 à 10:10

La recherche du remplaçant d'André Villas-Boas à l'OM suite à sa démission, continue. Pablo Longoria après avoir essuyé plusieurs refus (notamment celui de Lucien Favre), concentrerait tous ses efforts sur l'Argentin, Jorge Sampaoli. Les négociations seraient bien entamées avec l'entraîneur de l'Atlético Mineiro, pour une arrivée début mars. Nicolas Cougot, rédacteur en chef de Lucarne Opposée, revient sur le parcours de Sampaoli et dresse le portrait de celui qui pourrait reprendre le banc marseillais.

L'Universidad de Chile, le chef-d'oeuvre de Sampaoli

L'histoire de Jorge Sampaoli est celle d'un footballeur qui a dû renoncer très jeune à cause d'une blessure au tibia, à son rêve de carrière professionnelle. Formé à Newell's Old Boys, comme un certain illustre joueur du Barça, il n'abandonne pas pour autant le monde du football. ceux qui ne peuvent pas jouer, entraînent et Sampaoli a patiemment gravi les échelons, jusqu'à atteindre les sommets avec l’Universidad de Chile entre 2011 et 2012. " L'Universidad de Chile c'était réellement son chef-d'oeuvre. Ce qu'il a fait avec cette équipe est exceptionnel ", affirme Nicolas Cougot qui a suivi le parcours de l'Argentin depuis ses débuts. A son arrivée au club chilien, Sampaoli faisait figure de second choix, après Diego Simeone à ce moment là. Il fera taire les critiques rapidement en faisait d'emblée le ménage dans le vestiaire, et en tenant son groupe solidement. Il enchaîne les succès avec la U, tout en déployant un football spectaculaire. Il gagne le tournoi d'ouverture du championnat chilien, Apertura, ainsi que la Copa Sudamericana et enfin le tournoi de clôture du championnat local, Clausura (2011).

En 2012 il s'embraque dans un nouveau défi à la tête de la sélection chilienne. " C'était une expérience mitigée pour lui. Il arrive juste après Marcelo Bielsa qui avait fait un grand ménage dans ce groupe. Il avait imposé sa discipline et ses valeurs. Sampaoli est arrivé et les scandales se sont enchaînés à nouveau, avec au coeur les beuveries, les soirées, et les nombreuses frasques d'Arturo Vidal, notamment le scandale de la conduite en état d'ivresse en 2015. Sur le terrain Sampa réussit mais aux yeux de l'opinion publique, il n'a pas rempli entièrement sa mission. On lui reproche entre autres de ne pas savoir s'imposer dans le vestiaire comme Bielsa. On lui a pardonné parce qu'il avait ramené des résultats, mais il ne faisait pas l’unanimité ", se souvient Nicolas Cougot.

" Ce qu'on reprochait à Bielsa on ne peut pas le reprocher à Sampa"

Le football de Sampaoli tient en un mot : Intensité. Les équipes de l'Argentin pratiquent un pressing à grande intensité, ont la volonté de se projeter vite et en nombre, dès qu'elles ont le ballon. C'est la marque de fabrique de Sampaoli. Quant à sa "filiation" avec Bielsa, on la constate effectivement dans son football, pour autant, selon N. Cougot, il n'y a pas de volonté de le copier de Bielsa, " il s'en inspire beaucoup c'est certain, puisqu'il s'en revendique ouvertement. Mais on l'a vu aussi avec l'Atlético Mineiro, être plus pragmatique et verrouiller le match quand il le fallait. Globalement le football de Sampa, c'est le vertige, tout doit aller vite. Ce qu'on voit aussi dans les équipes de Bielsa. Il y a tout de même des différences fondamentales entre les deux, dans leur approche de la discipline et du rapport avec les joueurs par exemple, poursuit le journaliste. Sampaoli est proche de ses joueurs, moins rigoureux que Marcelo dans ses rapports avec eux." Concernant les résultats, pour le journaliste, il y a là aussi une différence : "Ce qu'on a pu reprocher parfois à Bielsa vis à vis de ses résultats, on ne peut pas le reprocher à Sampaoli, qui a globalement bien réussi là où il est passé. Il n'y a qu'à le voir au Brésil, avec Santos, puis l'Atlético Mineiro. Dans un championnat où les entraîneurs sautent au bout d'une poignée de matchs sans résultats, lui il continue. Et malgré son caractère explosif, il est toujours allé au bout de ses défis. Si on regarde son parcours, son seul véritable échec c'est avec l'Argentine, qui était son rêve et la raison pour laquelle il avait quitté Séville ".

Sampaoli pourrait faire beaucoup de bien à l'OM

Le parallèle entre Jorge Sampaoli et Bielsa suscite déjà l'enthousiasme à Marseille. Surtout du côté des supporters, qui restent encore nostalgiques du passage de l'Argentin sur le banc de l'OM. " C'est saisissant, parce qu'il a repris après Bielsa au Chili, puis là il pourrait reprendre l'OM après le passage de Bielsa il y a quelques années, note Nicolas Cougot. Sampaoli est une sorte de rock star, avec un tempérament chaud. Humainement, c'est quelqu'un d'entier et c'est quelque chose qui colle avec l'OM, du moins avec ses supporters. Avec la direction du club, ça peut être une autre histoire. Je suis étonné que Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria se soient intéressés à son profil. A priori il ne colle pas à ce qu'ils cherchent. S'ils pensaient que Villas-Boas n'était pas suffisamment "docile", ils risquent d'avoir une grosse surprise avec Sampa. Je pense tout de même, que c'est ce qu'il faut à l'OM. C'est un entraîneur qui peut aussi faire rentrer dans le rang des joueurs comme Payet et Thauvin. Il a cette capacité à tenir ses joueurs, en ce qui concerne le football évidemment. Ce qui se passe en dehors, c'est une autre histoire. Payet a connu Bielsa, il l'avait bien ramené. Je pense que Sampaoli peut faire la même chose. Son arrivée pourrait même attirer de nouveaux joueurs au club. Globalement je pense qu'il peut faire beaucoup de bien à l'OM ", conclut le journaliste.

Comme annoncé par le journaliste de Telefoot, Simone Rovera, Jorge Sampaoli voudrait d'abord terminer sa saison avec l'Atlético Mineiro avant de s'engager à l'Olympique de Marseille. Il est encore sous contrat avec le club brésilien, jusqu'en décembre 2021. Les négociations sont en cours et il pourrait arriver au début du mois de Mars, selon les dernières informations. Nasser Larguet dirige l'OM par interim, mais le temps presse. Après une nouvelle défaite dans le Classique du championnat de Ligue 1 , dimanche face au PSG, Marseille pointe à la 9e place du classement, à 18 points du podium. Après les incidents de la Commanderie, la colère des supporters, les problèmes de vestiaire et les résultats qui ne viennent pas, il s'agit maintenant pour le club phocéen de sauver le reste de la saison, et commencer à assurer la transition avec un nouvel entraîneur. Ce dernier héritera d'un vaste chantier, pour remettre le club olympien sur les rails.













Par Hind