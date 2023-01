PSG Mercato : La prolongation de Messi à Paris est en bonne voie !

Publié par Thomas G. le 25 janvier 2023 à 13:06

Auréolé de son premier titre de champion du monde, Lionel Messi souhaiterait toujours prolonger son contrat avec le PSG dans les prochaines semaines.

Le Paris Saint-Germain souhaiterait recruter un nouveau renfort offensif avant d’entamer la deuxième partie de saison. L’objectif est de remplacer Pablo Sarabia, vendu à Wolverhampton, par un nouvel élément offensif qui permettra à Christophe Galtier d’avoir de nouvelles options en attaque. Cette saison, le PSG peut compter sur son trio offensif composé de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Après une première année d’adaptation, l’international argentin est parvenu à se rendre indispensable pour Christophe Galtier.

Lionel Messi a remporté sa première Coupe du monde avec l’Argentine cet hiver et le PSG souhaiterait prolonger son contrat. Depuis le 1er janvier, le septuple Ballon d’Or est libre de négocier avec d’autres clubs, et le Paris Saint-Germain veut rapidement boucler ce dossier pour éviter une surenchère. L’attaquant de 35 ans est suivi par des clubs d’Arabie saoudite, de MLS et par le Barça qui pourraient contrarier les plans du PSG.

Le Paris Saint-Germain souhaiterait proposer une prolongation de deux ans à Lionel Messi avec une année en option. Le numéro 30 parisien pourrait signer un nouveau contrat dans la capitale malgré les récentes rumeurs de la presse espagnole. L’ancien attaquant du FC Barcelone se sent bien au PSG et un accord entre les deux parties a été trouvé.

PSG Mercato : Lionel Messi veut prolonger son aventure à Paris

Lionel Messi souhaiterait continuer à jouer au plus haut niveau jusqu’en 2024. Une prolongation avec le Paris SG pourrait lui permettre de battre le record de buts en Ligue des Champions. Le septuple Ballon d'Or réfléchirait également à disputer la prochaine Coupe du monde en 2026 selon les informations de L’Équipe.

Les ambitions de Lionel Messi pourraient permettre au PSG de convaincre l’international argentin de prolonger son contrat à Paris. Malgré la possibilité de retourner au FC Barcelone, la Pulga se rapproche d’un accord total avec le Paris Saint-Germain.