FC Nantes : Ligue 1, Sébastien Corchia s'inquiète pour le FCN

Publié le 09 février 2021 à 13:15

Le défenseur du FC Nantes, Sébastien Corchia, s’est dit très inquiet pour l’avenir de son club en Ligue 1. Il a exprimé sa peur après la défaite du FCN 0-2 face au LOSC dimanche.

Le FC Nantes vers la relégation ?

C’est la descente aux enfers pour le FC Nantes. Classé 17e du championnat, avant le match contre le LOSC, le club de Sébastien Corchia se dirige allègrement vers la relégation, occupant désormais la 18e place de Ligue 1 Uber Eats. Une situation qui semble plonger le défenseur nantais dans l’abattement. Avant la rencontre face à Lille OSC, le latéral affirmait dans un entretien au journal Ouest France qu’il fallait absolument se battre pour empocher les trois points du match.

«À domicile, on devra mettre le rythme et garder les mêmes bases. On doit fournir beaucoup d’efforts et se battre sur tous les ballons. C’est très important. Il faut prendre les trois points », a-t-il indiqué. Mais le souhait de l’ancien Dogue n’a pas été exaucé. Battu 2 buts à 0, Sébastien Corchia s’est voulu rassurant pour le reste du championnat, invitant tout de même ses coéquipiers à une réaction rapide.

FCN : Sébastien Corchia, « il faut se bouger »

Pour le natif de Seine-Saint-Denis, il faut éviter la relégation en Ligue 2. Après la défaite enregistrée dimanche, le défenseur garde l'espoir d'un maintien de son club en Ligue 1. « On fait une première période horrible, il faut le dire, on n’était pas dedans. Ils nous ont mangés sur tous les duels. À la mi-temps, on s’est beaucoup parlé, on a essayé de réagir en deuxième période, c’était beaucoup mieux. Mais il faut faire deux périodes comme ça pour gagner des matchs, surtout dans notre situation. Il faut se bouger », a affirmé Sébastien Corchia sur Canal+.

Le FC Nantes compte après 23 matches, 5 victoires, 11 défaites et 11 nuls. Il faudra pour ce club, qui a fait les beaux jours du championnat français, un regain de forme au niveau des résultats pour se sauver. La fin de saison s’annonce autrement difficile pour plusieurs clubs du championnat. Le FCN va défier de gros morceaux que sont le RC Lens, l’OM, le Paris SG et même le Stade Rennais dans les prochaines semaines. Lyon sera aussi sur le chemin des Nantais le 18 avril prochain, un programme pas conçu pour rassurer Sébastien Corchia.

Quel lot de consolation pour les supporters Canaris ?

Les supporters Jaune et Vert, comme ceux de l’AS Saint-Étienne, sont obligés d’espérer de mauvaises formes des clubs adverses pour éviter de passer de mauvaises soirées. Aucun attaquant de ce club de foot ne donne assez d’assurance dans cette seconde partie de la saison. L’entraîneur non plus ne fait pas l’unanimité aux yeux des fans, ce qui n’arrange rien. Le Football Club de Nantes recevra le RCL demain mercredi dans le cadre de la 32e de finale de Coupe de France. Une victoire peut relancer le moral de l’équipe dans cette période difficile.













Par Hervé