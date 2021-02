PSG Mercato: Il reste encore une chance pour Ramos

Publié le 11 février 2021 à 10:30

Alors que la reprise en Champions League approche, la préparation du mercato estival continue du côté du PSG. Leonardo reste à l'affût des bonnes opportunités, notamment pour ces stars de grands clubs qui arrivent bientôt à la fin de leurs contrats. Comme cela est le cas pour Lionel Messi et Sergio Ramos. Pour le premier, le dossier est d'emblée compliqué. Mais le défenseur madrilène lui, semble plus accessible. A condition qu'il ne prolonge pas avec son club.

Vers un mercato d'opportunité

Ce n'est pas une période propice aux dépenses extravagantes sur le marché des transferts, avec la crise économique qui touche durement le football. Une crise qui montre bien les failles de l'ultra-libéralisme dans le football. Entre les pertes causées par le Covid-19, et en France, l'affaire des droits TV avec le retrait de Mediapro, les petits clubs de foot souffrent, les grands doivent geler les dépenses et dégraisser (voir la stratégie de Longoria à l'OM). Le PSG veut se donner tout de même des moyens à la hauteur de ses ambitions. Avec Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria et Marco Verratti, pour ne citer qu'eux, le club de la capitale possède son lot de stars.

Si le club parisien ne pourra pas refaire un double coup grandiose comme à l'été 2017, il peut déjà se satisfaire de sa capacité à garder ses grands joueurs. Neymar jr d'abord, dont la prolongation a été bouclée, en attente d'une officialisation. Di Maria qui devrait également suivre, une fois que les derniers détails de sa prolongation seront réglés. Pour Mbappé, le dossier est un plus épineux pour le Paris Saint-Germain. D'un côté le club souhaite garder son buteur, et ferait même tout pour. D'un autre, il y a la tentation Léo Messi. Si l'Argentin part effectivement librement du Barça cet été, ça serait là une opportunité en or pour le Paris SG. Voir Neymar et Messi ensemble sur la pelouse du Parc des Princes, serait la consécration de la vision de Nasser al-Khelaïfi. Certains, notamment à la Ligue de football, y verraient une " belle vitrine " pour la Ligue 1 et le football français. Mais même libre, le salaire du joueur du FC Barcelone représente une charge non négligeable, et c'est un euphémisme de le dire. La masse salariale parisienne est déjà très, trop, importante. Il faudra faire des choix.

Dans l'entretien qu'il a accordé à France Football en janvier, Leonardo avait laissé entendre que le PSG était sur une stratégie de mercato opportuniste : " Ça va dépendre aussi de nos besoins, parce que nous avons déjà vingt-huit joueurs au sein de l’effectif. Mais nous sommes à l’écoute, forcément. C’est un travail excitant que de se réinventer en cette période de crise (de covid-19, ndlr) ", avait expliqué le dirigeant du Paris SG. Une stratégie déjà mise à l'oeuvre pendant le mercato hivernal, avec le dossier Dele Alli, qui pour diverses raisons, n'a pas pu se faire. Le DS brésilien cible donc des joueurs en fin de contrat où en difficulté dans leurs clubs, ce qui était le cas pour le joueur de Tottenham. Une manière de récupérer de grands joueurs à moins frais. C'est notamment le cas pour Sergio Ramos. le capitaine et défenseur emblématique du Real Madrid n'a pas toujours pas prolongé avec son club et le directeur sportif parisien, suit de près le dossier.

Le PSG peut ouvrir les discussions

Mauricio Pochettino avait déjà ouvert la porte à Ramos dans un entretien qu'il avait donné à Marca en janvier : " Depuis un mois, j'ai rencontré des joueurs avec un grand leadership. Les grands joueurs sont capables de jouer et partager les projets et les cultures mais ils sont très respectueux. La stratégie du PSG, qui l'était déjà il y a des années quand Ronaldinho est venu, c'est de scruter les opportunités du mercato et se pencher sur ceux qui peuvent améliorer ce que l'on a. Nous verrons les prochains mois. Ici, Ramos trouverait un grand club avec l'obsession de toujours gagner. Le PSG est l'un de ces grands clubs au monde ", avait déclaré l'entraîneur. Un appel du pied, plutôt mal reçu du côté de la Maison Blanche.

Si côté parisien on se permet d'espérer, c'est en raison du bloquage des négociations entre le joueur et sa direction. Depuis des semaines maintenant, chacun reste campé sur sa position. Ramos demande un contrat de 2 ans, le Real ne lui en propose qu'un seul et une baisse de salaire à la clé. Le défenseur central a donc décidé de se mettre à l'écoute des offres en provenance d'autres clubs. Très intéressé, Manchester United s'est penché sur le dossier et la presse espagnole rapportait un intérêt réciproque de Sergio Ramos. Cependant, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club mancunien n'a pas encore contacté l'agent du joueur. Il rapporte également que le PSG ne serait intéressé par Ramos, que si ce dernier quitte le club libre cet été.













Par Hind