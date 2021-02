OL Mercato : Benzema pense-t-il à l'Olympique Lyonnais ?

Publié le 11 février 2021 à 17:00

Alors que la direction de l'OL rêve de le voir finir sa carrière dans son club formateur, Karim Benzema se donne un temps de réflexion avant de prendre une décision cruciale sur son avenir au Real Madrid.

OL : Benzema attendu par Juninho et Aulas

À l'OL, Juninho et Jean-Michel Aulas espèrent le retour de Karim Benzema au club, afin d’y finir sa longue et riche carrière. Le directeur sportif et le président du club rhodanien sont même impatients de le récupérer. Interrogé sur un possible retour de l’attaquant de 33 ans à l'Olympique Lyonnais, le grand patron des Gones avait répondu : « pourquoi pas » ? Il avait indiqué ensuite : « il ne faudra pas que ça arrive trop tard ».

Ancien coéquipier du buteur du Real Madrid à l'OL, Juninho est d’ailleurs en contact avec lui, en vue de son retour espéré entre Rhône et Saône. « Je sais qu'il y a eu des contacts, l'année dernière, avec Juninho », a confirmé Jean-Michel Aulas la semaine dernière. Il s’était montré enthousiaste à l’idée de récupérer le natif de Lyon, si possible lors du mercato d'été prochain. « Si c'était possible, évidemment qu'on trouverait des solutions qui permettent de le faire. Ça serait un rêve pour tous nos supporters ».

Le buteur fait attendre le Real Madrid

Formé à l’OL entre 1997 et 2004, Karim Benzema a fait ses débuts avec la réserve lyonnaise avant de débuter en Ligue 1 en janvier 2005. Après 5 saisons consécutives dans le championnat de l’élite en France, l’avant-centre a été transféré au Real Madrid en juillet 2009. Décisif avec le club de la capitale espagnole, il est devenu un joueur important au sein la Maison Blanche. Le Français est dans sa 12e saison de suite sous le maillot des Merengues. Et son contrat est valide jusqu’au 30 juin 2022. À un an et 4 mois de la fin de son bail, Karim Benzema est sollicité par la Direction madrilène pour prolonger son bail. Toutefois, il prend son temps pour réfléchir à la décision qu’il va prendre.

Selon les informations de Marca, il veut être certain de pouvoir jouer encore au haut niveau au de la de 2022 avant de rempiler au Real Madrid. Dans le cas contraire, c’est bien l'OL qui se frotterait les mains, car Karim Benzema devrait revenir dans la capitale des Gaules, s’il ne peut plus porter le club basé à Santiago Bernabeu plus haut. En tout cas, tout porte à croire que le buteur pourrait s’arrêter avec le Real en juin 2022.













