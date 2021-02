OM : Ben Arfa allume la mèche avant le match à Bordeaux

Publié le 12 février 2021 à 20:30

Après avoir bien relevé la tête en janvier, les Girondins de Bordeaux, qui affrontent l'OM, dimanche (21h) pour la 25e journée de Ligue 1, ont enchaîné quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, donc la dernière en 32es de finale de Coupe de France contre le grand rival, aujourd'hui en Ligue 2, le Toulouse FC (0-2). Un affront que les hommes de Jean-Louis Gasset veulent laver contre un autre adversaire historique, l'Olympique de Marseille, qui n'a plus gagné en terres bordelaises depuis 43 ans. Hatem Ben Arfa et ses coéquipiers comptent bien perpétuer cette tradition.

Jean-Louis Gasset espère une réaction contre l'OM

Il ne fallait sûrement pas trop traîner dans les pattes de Jean-Louis Gasset, mercredi, après l'élimination en 32es de finale de la Coupe de France, à domicile, dans un derby contre Toulouse. "Il nous a manqué un peu de tout, avait lâché l'entraîneur de l'équipe au scapulaire à l'issue du match contre les Toulousains. Je voulais voir où en était le groupe et ça fait deux matchs que je vois un manque de tout. En voulant reposer certains pour le match de dimanche (contre l'OM, ndlr), je me suis dit que des gens avaient des choses à me prouver. Malheureusement, je n’ai rien vu. Peut-être que c’est le manque de jeu pour certains, que d’autres ont vu la marche un peu haute, mais quand on n’a pas d’agressivité, de gnaque, on ne peut pas gagner un match. En ce moment, on n’arrête personne. On va limiter le nombre de pros dans le groupe avant le match important de dimanche, il faut que les gens se remobilisent et qu’on retrouve cet état d’esprit."

Pour cela, les joueurs de Bordeaux vont rencontrer leurs supporters au Haillan, samedi, à la veille du match contre l'OM. "Je suis content qu'ils viennent, ça va donner plus de piment à cette rencontre, a déclaré Hatem Ben Arfa en conférence de presse d'avant match. Ça va aussi nous permettre de regoûter à la connexion avec les supporters. Aujourd'hui, il n'y en a aucune." Pour le coach des Girondins, cet échange va également être bénéfique : "Ça va montrer l'importance de match à ceux qui ne seraient pas au courant."

Hatem Ben Arfa fait un dur constat sur l'Olympique de Marseille

Hatem Ben Arfa, lui, n'a pas besoin de motivation. Et le virevoltant milieu offensif a dressé un triste constat de l'OM. Au match aller, "j''avais la sensation que ce n'était pas un grand Marseille. Depuis le début de la saison, Marseille ne joue pas bien. Ils ont eu des résultats, mais au niveau du jeu... Ce qui se passe maintenant, on pouvait l'écrire." Mais la prudence reste de mise : "Ils ne sont pas dans leur meilleure phase, mais un animal blessé, c'est dangereux." L'ancien du Stade Rennais n'est pas non plus inquiet pour son équipe, malgré trois défaites consécutives contre l'Olympique Lyonnais, le LOSC et le Stade Brestois : "On a pris un coup, mais on n'est pas blessés. On a perdu trois matches, mais on n'a pas été mauvais les trois matches. On est dixièmes, tout est encore jouable." Gasset, lui, veut surtout voir autre chose contre l'OM de Nasser Larguet. "Je ne veux pas que mon équipe manque d'envie, se fasse battre dans les duels... Marseille sera un match particulier, mais tant mieux, on a besoin de ça en ce moment. Il va falloir qu'on soit prêts mentalement à se faire violence", a prévenu l'entraîneur des Girondins.













Par Matthieu