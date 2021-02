ASSE : Claude Puel apprécie la victoire au Stade Rennais

Publié le 14 février 2021 à 17:30

L'ASSE a réussi une très belle performance en s'imposant sur la pelouse du Stade Rennais, au Roazhon Park. Une victoire nette et sans bavure (2-0), face à des Rouge et Noir qui restent dans leurs travers, avec 72% de possession et seulement deux tirs cadrés. Pour les Stéphanois, c'est un quatrième match de rang sans défaite et une nouvelle étape vers le maintien. Une victoire d'autant plus importante que le FC Lorient a pris un point à l'AS Monaco et le FC Nantes en a pris trois contre Angers SCO. De bon augure pour Claude Puel et ses joueurs avant le dernier tiers de la Ligue 1.

Claude Puel satisfait du résultat et du contenu de l'ASSE

Question : Enfin du réalisme pour l'AS Saint-Etienne...

Claude Puel : "De temps en temps, être réaliste, on prend. Cela ne nous arrive pas souvent. Onze tirs cadrés sans ouvrir la marque contre Sochaux. Aujourd'hui, on a en beaucoup moins mais on a joué les bons coups. C'est un match intéressant dans la solidarité. On n'a pas eu la possession mais on est resté toujours très solides, en essayant de profiter de quelques coups. C'est une belle victoire, un match accompli, face à une bonne équipe qui joue le haut de tableau. On peut encore mieux ressortir le ballon encore, mais c'est une rencontre intéressante, faite de solidarité et de structure."

Le plan de jeu de l'ASSE était-il de jouer en contre ?

"Le plan de jeu, c'est d'exploiter les moindres situations. Pouvoir jouer haut comme bas, savoir être regroupé devant sa surface, mais aussi faire du jeu haut. Aujourd'hui, c'était un bloc mi-terrain, bien organisé. On a ouvert la marque vite donc on est resté dans cette configuration. Ce qu'on faisait était cohérent."

L'ASSE sur la bonne voie

Aviez-vous identifié les difficultés rennaises en transition ?

"Rennes a certains principes similaires aux nôtres : avoir un jeu assez complet, savoir prendre les contres, exploiter les situations. Une équipe qui a dû faire constamment du jeu haut, sans trouver d'espaces, sans nous désarçonner. On a bien quadrillé le terrain, on a essayé de ressortir proprement face au pressisng et on marque deux buts à peu près dans les mêmes configurations."

Qu'est-ce qui a changé à l'ASSE pour arriver à cette série d'invincibilité ?

Il n'y a pas de changement radical pour faire cette série. On travaille, on continue. Dans nos séries de matches nuls, on méritait de les gagner et on sortait frustré. Il y a tellement de fois où on n'a pas été récompensé... Ce qui fait la différence ? Je ne sais pas. On essaye de faire moins d'erreurs, de pas mettre l'adversaire en bonne situation. C'est un groupe qui progresse. On prend également du plaisir, dans ce genre de performance. En jouant et en bataillant tous ensemble.

Le Stade Rennais ne vous a que très peu mis en difficulté...

Tout le monde a fait un gros travail de structure, avec beaucoup d'intensité à la récupération, une saine agressivité avec un bloc compact. Face à une équipe qui tentait de nous imposer un gros pressing, c'était aussi bien de faire ce genre de match. C'est un ensemble qui a été cohérent et très solide.













Par Matthieu