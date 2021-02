PSG Mercato : Messi prendra une décision en fin de saison

Publié le 15 février 2021 à 11:00

Le PSG est l'un des clubs favoris pour signer Lionel Messi en cas de départ du Barça. Cependant l'attaquant star et capitaine du Barça, ne veut pas prendre de décision avant la fin de la saison.

Lionel Messi : partira, partira pas ?

Les relations tendues entre la direction du FC Barcelone et Léo Messi font les choux gras de la presse football. L'attaquant argentin semblait à une époque pas si lointaine, se diriger vers une fin de carrière à Barcelone. Cependant, les récentes débâcles avec sa direction, les problèmes économiques du club et les résultats sportifs décevants, ont créé les conditions qui ont poussé Messi (33 ans) à envisager sérieusement un autre avenir, loin de la Catalogne. Sont venues immédiatement les rumeurs concernant sa prochaine destination. Le Paris Saint-Germain ou Manchester City, deux gros clubs avec des gros moyens, sont les candidats les plus crédibles.

Sans rentrer dans les détails des opérations financières qu'il faudra étudier afin de pouvoir faire venir la star argentine, il est utile de rappeler que même en cas de départ libre cet été, Lionel Messi représente un coût non négligeable, même pour des grosses écuries du football. A noter également que les clubs comme le PSG ont aussi connu la crise de la pandémie de Covid-19 en 2020 et que dans ce contexte économique, la prudence est de mise. Le club de la capitale française a des charges salariales importantes, vampirisées par les salaires de Neymar jr et Mbappé, pour ne citer que ces deux grandes stars. La prolongation du Brésilien a aussi eu un coût, avec une revalorisation de salaire notable. Détails financiers à part, la question principale concerne d'abord la réelle motivation de Messi à quitter le Barça.

Le PSG devra encore attendre

Lionel Messi a une histoire d'amour longue de deux décennies au Barça. Arrivé adolescent à l'âge de 13 ans, il reste viscéralement attaché au club et à la ville où il se plait à vivre avec sa famille, comme le souligne le journaliste Florent Torchut basé à Barcelone, dans L'Equipe ce lundi. Une histoire passionnelle qui a connu ses hauts et ses bas. Le dernier coup porté à la Pulga, étant arrivé de la presse avec la révélation de ses contrats et les détails de son salaire. Pointé du doigt comme étant l'un des responsables de la situation financière catastrophique du Barça, l'Argentin a de quoi être en colère. D'autant que l'ancien président du Barça, Josep Maria Bartomeu est suspecté d'être en compagnie d'autres membres de la direction Blaugrana, d'être derrière la fuite des documents. Aucune preuve n'a encore été apportée dans ce sens, mais la thèse avancée par la presse catalane, ne parait pas tellement farfelue. Les relations entre l'ancien dirigeant et le joueur étaient notoirement conflictuelles.

Désormais Messi attend les élections qui auront lieu au club le 7 mars, pour avoir une meilleure idée de ce qu'il fera par la suite. Il souhaite également comme le rapporte L'Equipe, se concentrer sur la saison en cours et les compétitions dans lesquelles le Barça est engagé. A commencer ce mardi par le match en 8e de finale aller de Champions League contre le PSG. Il n'en a jamais fait un mystère, fin décembre il avait déjà le même discours sur la chaine de télévision espagnole La Sexta : " Je n'ai pas d'idée précise de ce que je vais faire, avait-il expliqué. Je vais attendre que la saison se finisse et à ce moment-là je prendrai une décision ". Une position qui n'a pas calmé les spéculations sur l'avenir du joueur pour autant. La tendance actuelle semble confirmer cependant, que Messi cherchera d'abord à trouver un point d'entente avec son club avant de se décider à claquer la porte définitivement. Il faudra attendre avant de dérouler le tapis rouge en Ligue 1 pour Messi.













Par Hind