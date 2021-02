OM : Marseille décimé pour son match contre l'OGC Nice

Publié le 15 février 2021 à 11:30

L'OM ne s'en sort pas sportivement, en plus de ses déboires en interne, entre les rumeurs sur la vente du club, la guerre entre Jacques-Henri Eyraud et les supporters, et le remplacement d'André Villas-Boas. Sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, où les Marseillais n'ont plus gagné depuis 1977, l'équipe de Nasser Larguet a sombré, certes sans perdre, mais en finissant la dernière demi-heure du match à neuf contre onze. Des expulsions qui auront des conséquences pour l'entraîneur phocéen, mercredi contre l'OGC Nice, en match en retard de la 11e journée de Ligue 1.

L'OM se tire une balle dans le pied

Marseille n'avait pas gagné à Bordeaux depuis 44 ans et les Phocéens ont tenté une nouvelle tactique au Matmut Atlantique, celle de jouer à neuf un tiers de la rencontre. Si l'OM n'a pas perdu (0-0), il peut remercier les Girondins, pas vraiment plus fringants... Mais quelle mouche a piqué Dario Benedetto, auteur d'un tacle assassin sur le défenseur central Laurent Koscielny, à 70 mètres de ses buts ? Pourquoi Leonardo Balerdi n'a-t-il pas modifié sa course plutôt que d'accrocher Rémi Oudin qui partait au but ? Des questions mystérieuses qui entrent dans l'énigme géante qu'est l'Olympique de Marseille. Désormais neuvièmes de Ligue 1, les joueurs de Nasser Larguet ne vont de toutes façons pas avoir le temps de cogiter car, dès mercredi (21h), ils seront de nouveau sur le pont, au Stade Vélodrome, face à l'OGC Nice, pour un match en retard de la 11e journée du championnat de France, reporté pour cause de nombreux cas de Covid-19 dans l'effectif des Aiglons, alors sous les ordres de Patrick Vieira.

OM - OGC Nice : pas d'attaque contre pas de défense

Contre le Gym, l'OM sera donc privé de ses deux Argentins en attaque et en défense centrale. Mais ce ne sont pas les seules absences à enregistrer du côté marseillais. En effet, il sera impossible pour Nasser Larguet d'aligner ses recrues du mercato hivernal, le match devant initialement se dérouler le 21 novembre. Pol Lirola, le latéral droit arrivé de la Fiorentina, Arkadiusz Milik, ex-buteur du Napoli, et Olivier Ntcham, l'ancien milieu de terrain du Celtic Glasgow, ne sont donc pas qualifiés pour cette rencontre importante contre les joueurs d'Adrian Ursea. Le coach niçois devra de son côté faire sans sa nouvelle défense centrale, plutôt emballante depuis sa prise de service, composée de William Saliba et Jean-Clair Todibo. L'arrière-garde de l'OGCN sera donc totalement modifié, face à une attaque de l'OM où seuls Valère Germain et Bamba Dieng subsistent en pointe.

Le meneur de jeu Dimitri Payet fera néanmoins son retour après avoir purgé ses deux matches de suspension contre l'AJ Auxerre en Coupe de France et Bordeaux en Ligue 1. Le latéral japonais Hiroki Sakai, malade, devrait être également remis, tandis que des incertitudes sont encore présentes pour les défenseurs centraux Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car, blessés mais tous deux sur le retour. C'est donc un match assez particulier qui va se dérouler mercredi au Vélodrome, entre deux équipes dont les compositions risquent d'être inédites et qui avaient énormément misé sur le mercato pour leur seconde partie de saison.













