Barça - PSG : Les compositions probables selon la presse

Publié le 16 février 2021 à 10:05

C'est jour de match pour le PSG qui se déplace ce mardi sur la pelouse du Camp Nou pour affronter le FC Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des champions. Les compositions probables des deux équipes, avec les absences notables et les système tactiques attendus.

Le PSG sans Neymar, mais avec Verratti

Le Paris Saint-Germain va affronter le Barça ce mardi (21h) en 8e de finale de Champions League. Des retrouvailles très attendues entre les deux équipes pour ce choc des huitièmes. Le PSG a laissé des plumes dans ses derniers matches, notamment en Coupe de France avec la sortie sur blessure de Neymar jr. Le Brésilien est annoncé absent pour au moins quatre semaines. Avant cela, Mauricio Pochettino avait déjà perdu un cadre important et un pilier de son attaque, Angel Di Maria blessé à la cuisse contre l'OM en Ligue 1, sera lui aussi absent. Le technicien argentin pour composer avec ces absences devrait aligner Mauro Icardi à la pointe de l'attaque, avec Kylian Mbappé couloir gauche et selon L'Equipe, Pochettino pourrait aligner plutôt Pablo Sarabia côté droit, le préférant à Moïse Kean. Dans un système en 4-2-3-1, ou dans une version hybride en 4-2-1-2-1. Dans les cages, Keylor Navas revenu après sa blessure samedi face à l'OGC Nice, sera bien titulaire. En ce qui concerne Marco Verratti, les doutes qui subsistaient ont été levés, comme le révélait son coéquipier Leandro Paredes en conférence de presse lundi. Gêné à la hanche, l'international italien se serait bien remis et devrait être bien présent dans le onze de départ, aligné en n°10 devant Paredes et Gueye.

La composition probable du PSG donnée par L'Equipe : Navas - Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes - Sarabia, Verratti, Mbappé - Icardi.

La composition du Barça

Ronald Koeman aborde le match contre le PSG avec son lot d'absences également. Jusqu'à lundi des doutes subsistaient concernant la charnière centrale qui serait alignée ce mardi soir, en l'absence de Ronald Araujo et Gerard Piqué. Le défenseur espagnol n'a plus joué depuis trois mois, mais il s'est entraîné normalement avec le groupe lundi, ce qui laissait envisager un retour en tant que titulaire dans le groupe qui sera présent en Camp Nou. Cependant le technicien néerlandais ne souhaite pas prendre de grands risques avec son joueur pour éviter une rechute comme cela avait été le cas avec Sergi Roberto, lui aussi forfait pour ce match. Koeman pourrait aligner une défense déjà testée samedi contre Alavés avec Frenkie de Jong et Clément Lenglet. Cependant selon la presse, ça serait plutôt Umtiti qui ferait doublette avec Lenglet, avec de Jong et Pedri en relayeurs, Jordi Alba à gauche, Oscar Mingueza ou Sergiño Dest sur le côté droit. Busquets en sentinelle et en attaque, le trio Griezmann, Dembélé et Lionel Messi dans l'axe.

La composition de Barcelone face au PSG selon la presse : ter Stegen - Dest ou Mingueza, Umtiti, Lenglet, Alba - de Jong, Busquets, Pedri - Dembélé, Messi, Griezmann.













Par Hind