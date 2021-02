OM : Pas de rupture de la convention avec les supporters ?

Publié le 16 février 2021 à 11:35

La guerre entre la direction de l'OM et les supporters continue. Non content d'avoir mis de l'huile sur le feu après les incidents de la Commanderie, Jacques-Henri Eyraud récidive, cette fois avec la menace de rompre la convention sur les campagnes d'abonnement avec les associations de supporters. La colère de ces derniers ne s'est pas faite attendre, mais le club semble vouloir maintenant calmer le jeu.

Le communiqué envoyé aux supporters de l'OM

Entre la direction et les supporters, la fracture est profonde. Les supporters de l'OM qui reprochent à Jacques-Henri Eyraud son mépris pour les groupes ultras et les supporters en général, ne devraient pas retrouver un terrain d'entente avec cette direction. La Provence révélait lundi que les associations de supporters animant les virages du stade (les South Winners, les Dodgers, le Commando Ultra 84, les Fanatics, les Marseille Trop Puissant et le Club des Amis de l’OM) avaient reçu un mail les informant de la volonté de rompre la convention sur les abonnements, en plus de leur envoyer une mise en demeure constatée par un huissier.

L'Olympique de Marseille a également publié un communiqué incitant à "créer un nouveau mode de supportérisme" via "une concertation avec les supporters, en lien avec la direction du club". Une initiative appelée Agora OM et qui intervient en réaction aux incidents de la Commanderie, pendant lesquels une manifestation de supporters avait dégénéré. En marge, certains individus avaient réussi à s'introduire au centre Robert Louis-Dreyfus, occasionnant des dommages matériels modérés. Le communiqué "Agora OM", qui se veut comme un moyen de renouer le dialogue avec les supporters, en mettant en place des "plateformes d'échange d'idées" et "d'appels à projets", a été accueilli avec colère du côté des supporters qui y voient une tentative claire de mettre à l'écart les groupes de supporters. Le ton du communiqué laisse d'ailleurs transparaitre cette volonté, en évoquant " la redéfinition du mot supporter et sa réapropriation".

Extrait du communiqué de presse

" Concrètement, cette initiative, qui sera officiellement lancée au début du mois de mars, prendra la forme de groupes de travail, de plateformes d’échange d’idées et d’appels à projets pour que direction et supporters s’unissent dans la définition du supportérisme, et pour que vive et demeure l’Institution OM, populaire et diverse. Ce projet permettra à tous les amoureux du foot et de l’OM, familles, enfants, de se réapproprier le terme de supporter pour que celui-ci ne soit plus capté par des bandes violentes. Les supporters sont l’atout le plus précieux du club et le resteront.

Au moment où ont été entamées différentes procédures judiciaires à l’encontre des éléments violents qui s’en sont pris au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus le week-end du 1er février, qui ont mis en danger l’ensemble des salariés de l’OM présents sur site, ce projet vise à rendre le supportérisme à tous les amoureux de l’Institution OM et de ses valeurs d’exigence et de respect, de non-violence et de diversité. Nous avons pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultras. Nous le leur avons signifié par l’envoi d’un courrier de mise en demeure affirmant notre volonté de mettre fin à ces pratiques.

« Ce projet doit permettre à toutes celles et ceux qui aiment l’OM de s’investir pleinement pour créer et impulser un nouveau mode de supportérisme au sein de l’Institution OM. Nous nous engageons à proposer cette initiative aux Marseillais et attendons avec impatience les fruits de cette grande concertation, que nous nous honorerons d’accompagner pour que ces projets prennent forme rapidement et durablement. Nous nous engageons auprès des Marseillais à ce que cette concertation aboutisse à des mesures concrètes pour nos supporters, en préservant la ferveur, la passion et en conservant un prix des billets en virage parmi les plus accessibles de ceux des plus grands clubs européens. » déclare Hugues Ouvrard, Directeur général de l’OM. "

La réponse du club et les réactions politiques

La Provence rapportait lundi que les associations animant les virages au vélodrome, avaient reçu un mail de la direction olympienne, signé Hugues Ouvrard, le directeur général, leur indiquant qu’elle compte rompre la convention qui les lie au sujet des campagnes d’abonnement, à la suite des incidents de La Commanderie. Le club a cependant apporté des précisions en signifiant qu'il ne s'agissait pas d'une rupture "en aucune manière". " Il a été signifié une mise en demeure en vue de leur demander leurs observations suite aux graves incidents qui se sont déroulées à La Commanderie ", a expliqué le club au journal.

Du côté des réactions, les politiques se sont exprimés aussi. Le maire PS de Marseille, Benoît Payan, a apporté son soutien aux supporters dans un tweet publié sur son compte : " Les supporters sont l’âme du club .Leur mise en demeure par la direction est incompréhensible. Il ne peut pas y avoir des dizaines de milliers de Marseillais qui payent les conséquences de quelques excités, déjà devant la justice ", a-t- souligné. Le maire a également indiqué qu'il avait écrit au président Jacques-Henri Eyraud, l'enjoignant à " calmer le jeu ". Même son de cloche de la part de Martine Vassal, la présidente LR du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille, qui a également réagi sur Twitter à la suite du communiqué en se disant " très surprise de ces mesures " et en précisant qu'elle avait communiqué avec la présidence du club : " J’ai informé la Présidence du Club de l'OM qu’il fallait gagner des matches et travailler avec les supporteurs. Ne passons pas à côté de l'essentiel ", a-t-elle insisté. L'adjoint aux Sports de la ville de Marseille, Sébastien Jibrayel, s'est également fait entendre au sujet des menaces de rupture de la convention sur les abonnements : " La direction de l'OM ne peut agir de la sorte avec ses supporters, souligne l'élu. Utiliser des faits de violence inqualifiables pour rompre avec l'ensemble des supporters de l'OM, c'est nier leur rôle si essentiel dans la cohésion sociale de notre ville. L'OM n'est rien sans ses supporters ".













Par Hind