PSG : Les frictions entre Paredes et Messi inquiètent en Argentine

Publié le 17 février 2021 à 15:05

Les rencontres en Ligue des champions peuvent générer des tensions entre les joueurs. Soit entre coéquipiers ou entre joueurs d'équipes adverses. Le Barça s'est incliné mardi soir en phase aller des 8es de finale de Champions League face au PSG (4-1) et durant le match, on a pu assister à une petite altercation entre Leandro Paredes et Lionel Messi. Une tension entre les deux coéquipiers en sélection qui inquiète la presse en Argentine.

Un Barça - PSG tendu

La tension montait déjà dans la presse et par les déclarations interposées entre le Barça et le PSG. Au coeur de la polémique, Lionel Messi et les spéculations concernant son avenir. Si du côté du Paris Saint-Germain on a souvent évoqué le cas du génie argentin et la perspective de le voir endosser le maillot parisien, du côté de Barcelone, on appréciait moyennement tout le bruit fait à ce sujet. Messi étant encore un joueur du FC Barcelone, le club estime que le Paris SG n'a pas à parler de lui aussi ouvertement. La presse catalane avait riposté et fait monter la sauce, à tel point qu'à l'arrivée du président parisien, Nasser al-Khelaïfi, à l’hôtel où résidait le groupe à Barcelone mardi, ce dernier avait été pris à partie par des supporters Blaugranas. Ces derniers lui demandaient de " laisser Messi tranquille " et certains lui avaient même adressé quelques insultes bien senties. Rien de bien grave, ce genre de démonstrations faisant partie du folklore du supportérisme. Ce rajoute à cela également, le souvenir de la remontada avec la défaite écrasante vécue par les Parisiens au Camp Nou en 2017 (6-1). Une humiliation qui a marqué les Parisiens pendant un certain temps, il y avait donc un petit esprit de revanche dans l'air.

Embrouille entre Paredes et Messi

En plus de l'altercation entre Antoine Griezmann et Gerard Piqué, on a pu également assister à une petite embrouille entre Leandro Paredes et Lionel Messi. Les joueurs se sont échangés quelques mots peu sympathiques sur le pelouse du Camp Nou, ce qui a tout de suite était relevé par la presse argentine. Les joueurs qui sont coéquipiers en sélection nationale et qui en général s'apprécient bien, se sont accrochés à cause de faits de jeu que la presse a réussi à reconstituer. D'abord Messi commet une faute sur Leandro alors que ce dernier était en train de relancer. Pendant que le parisien réclame à l'arbitre une faute, Léo s'empare du ballon ce qui aura le don d'agacer Paredes qui n'hésite pas à glisser quelques mots qu'on imagine peu amicaux au joueur du Barça. Par la suite la tension monte entre les deux joueurs, sur une action ultérieure suite à un nouvel échange de mots. Rien de nouveau dans le football, où lors de certains matches des coéquipiers en sélections nationales peuvent se retrouver en face à face dans des camps adverses. Les enjeux en Ligue des champions étant aussi plus importants, les joueurs ont déjà les nerfs à vif.

Toutefois, à un mois du prochain rassemblement de l'Argentine pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, les frictions vues entre les deux joueurs, inquiètent la presse locale. A noter que Paredes et Messi sont en très bons termes en général en dehors des terrains, l'embrouille devrait se résorber, d'ici leurs retrouvailles en Argentine.













Par Hind