OM : En crise avec les supporters, Eyraud déplace le débat

Publié le 17 février 2021 à 17:00

Alors que les supporters de l'OM réclament son départ du club, Jacques-Henri Eyraud a fait connaître sa proposition en vue de la réforme de la Ligue 1. Il souhaite un championnat à moins de 20 équipes.

OM : Dialogue rompu entre le président et les supporters

Jacques-Henri Eyraud est décidé à affronter les supporters de l’ OM. Dès lors, il n'envisage pas de démissionner de son poste de président du club phocéen. Son départ est pourtant exigé par le public du stade Vélodrome. Pour répondre à la demande des fans du club, le dirigeant a lancé l’initiative « Agora OM », en vue de la dissolution des groupes de supporters ultras. Ces derniers ont répliqué en « boycottant les produits dérivés de l’Olympique de Marseille », mais également en « se désabonnant massivement de tous les réseaux sociaux » du club provençal. « La rupture est consommée. De votre fait, le dialogue est devenu impossible », ont écrit les groupes de supporter marseillais, dans une lettre ouverte. Cela, en réponse à la ''mise en demeure'' lancée par Jacques-Henri Eyraud.

Eyraud vote pour une Ligue 1 à moins de 20 clubs

Imperturbable, le bras droit du Frank McCourt continue de jouer son rôle de président de l'OM. Il s’est même permis de critiquer la formule actuelle de la Ligue 1, à l’issue de la réunion entre des responsables du football professionnel et le gouvernement. « Il y a un sentiment grandissant, en France et sûrement dans d'autres pays européens, qu'avoir des Championnats à vingt clubs, c'est trop », a-t-il fait remarquer, dans le quotidien économique anglais Financial Times. JHE se plaint en effet du fait que « les Marseillais jouent tous les trois jours, et c'est encore le cas en février et mars, depuis quatre mois ».

D'après le dirigeant des Olympiens, « c’est préjudiciable aux joueurs, cela n'est pas bon pour le Championnat et pour les supporters non plus ». Le président de l'OM propose donc une réflexion « très sérieusement » sur le sujet d’une Ligue 1 à 18 ou 16 clubs, « car un championnat à 20 équipes, ce n'est plus soutenable ». « Il y a plein de réformes à évoquer, c'en est une capitale », a assuré Jacques-Henri Eyraud. Comme quoi, il est toujours au commande à Marseille et parle même de projet futur.













Par ALEXIS