Brest - OL : Mission rattrapage pour les hommes de Garcia

Publié le 19 février 2021 à 17:30

Après une déconvenue contrre Montpellier Samedi dernier (1-2), l'OL doit impérativement aller chercher un résultat contre le Stade Brestois 29 ce vendredi (21h) au stade Francis-Le Blé, pour espérer rester dans la course au titre de champion de Ligue 1.

Mission rattrapage pour l'OL

L'OL gardait bien le cap jusqu'à la défaite contre Montpellier une semaine plus tôt. Les Lyonnais ont concédé trois points importants et risquent de se faire rattraper par la concurrence qui se bopuscule derrière au classement. L'Olympique Lyonnais est actuellement troisième au classement de la Ligue 1 avec 2 points de retard sur le PSG et 3 points du LOSC. A l'issue de la rencontre, Rudi Garcia avait dressé le constat du match et évoqué les conséquences au classement : " Nous avons manqué de réalisme. Sur les trente premières secondes nous pouvons mettre deux buts. Nous avons eu un trou d'air ensuite, certainement dû au fait que Montpellier a mis plus d'impact et confisqué le ballon. Paqueta a égalisé. Sur la dynamique, c'était plutôt intéressant en seconde période mais dans ce genre de match, il faut être plus réaliste. Montpellier n'a pas eu beaucoup d'occasions mais a marqué deux buts. Il ne faut pas non plus commettre d'erreur comme sur le second but. C'est une soirée sans réussite. Nous n'avons pas été efficaces dans les deux surfaces de réparation. C'est un coup d'arrêt. Dans une course d'endurance comme nous la vivons, il ne fallait pas perdre de points. Même un nul n'était pas un bon résultat. Nous descendons au classement et le 4e (Monaco) a la possibilité de se rapprocher. Il faudra aller gagner à Brest pour repartir de l'avant. Nous n'avons à nous en prendre qu’à nous-mêmes et à personne d'autre. "

Gracia : " Brest est une équipe joueuse avec un groupe de qualité "

En conférence de presse Rudi Garcia a évoqué les qualité de l'équipe brestoise dirigée par Olivier Dall'Oglio : " Brest est une équipe joueuse avec un groupe de qualité. Nous devons être plus réalistes. Quand on a des temps forts comme contre Montpellier, il faut qu’on marque. Ce n’est pas toujours dû à la malchance. Il faut être plus tueur. J’attends que tous mes joueurs soient performants. Aucune position n’est figée. Si on veut espérer quelque chose à la fin de la saison, il faut que tout le monde soit concerné. Rayan Cherki est mieux, à force d’écouter et de travailler ", a déclaré le coach des Gones.

Brest reste sur trois matches de rang sans défaite (1 victoire, 2 nuls), mais n'a encore jamais réalisé la passe de 4 cette saison. Les Brestois sont aussi en réussite à domicile avec 13 points de plus pris à domicile (22) qu'à l'extérieur (9). Dall'Oglio devra cependant se passer de Jean Lucas, ce qui pourrait le forcer à adapter son système contre Lyon, comme il l'évoquait en conférence de presse jeudi : " On a deux options, la première (4-4-2) que l’on faisait avant et qui a bien marché, et ce que l’on fait depuis quelque temps(4-3-3) qui a bien pris. Cela dépendra aussi de certains garçons (Cardona et Le Douaron), on verra s’ils sont aptes et à 100 %. Une décision sera prise à partir de là. En tout cas, il y a une adhésion du groupe qui est réceptif aux deux systèmes ". Du côté des absents de l'OL, seul Marcelo n'effectuera pas le déplacement ce vendredi. Le Brésilien touché au mollet contre Montpellier, n'est toujours pas remis.

Olivier Dall'Oglio s'attend en tout cas à un match de haut niveau de la part des Lyonnais : " Il n’y a pas de surprise sur la qualité des joueurs. C’est une équipe complète, très bien structurée, avec beaucoup de choix au milieu de terrain et des garçons de grande qualité qui restent sur le banc. Elle aime bien jouer au ballon et le faire vite circuler, avec des atouts dans la conservation. Plus de la puissance sur les coups de pied arrêtés. C’est ce qui fait qu’elle est en haut du classement et joue le titre ", déclarait l'entraîneur jeudi.













Par Hind