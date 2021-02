ASSE Ligue 1 : Claude Puel dans le minimalisme ?

Publié le 19 février 2021 à 21:11

L’ ASSE est remontée légèrement au classement grâce à ses trois dernières victoires. Néanmoins, l’objectif de Claude Puel n’a pas changé. Il parle toujours de maintenir le club stéphanois en Ligue 1 d'ici la fin de la saison.

ASSE : Ligue 1, Claude Puel insiste sur l'objectif maintien

L’ ASSE est certes 15e de Ligue 1, mais elle n’a que 9 points de retard sur le Stade Rennais qui pointe à la 5e place qualificative à l' UEFA Ligue Europa. Cette compétition était l'objectif des Verts en début de saison. Avant d’affronter le Stade de Reims ce samedi (13h), au stade Geoffroy-Guichard, Claude Puel a affiché un nouvel l’objectif plus réaliste en ce qui concerne le club ligérien. « L’AS Saint-Étienne vise-t-elle toujours le maintien ? Oui, on joue toujours le maintien », a-t-il répondu en conférence de presse ce vendredi.

Il a rajouté : « Même si on a fait une bonne semaine, toutes les équipes s’accrochent et le championnat est difficile. Il faut se mettre en tête qu’on a encore au moins 14 points à aller chercher ». Il reste encore 13 matches à jouer avant la fin de la saison, soit 39 points en jeu. La course pour le maintien dans l’élite devrait donc aller jusqu’à la dernière journée, le 23 mai. « Le maintien nous concerne autant que toutes les équipes autour de nous au classement. Il faut batailler et rester concentré à chaque match », a recommandé l’entraîneur de l’ ASSE à ses joueurs.

La consigne du coach de l'As Saint-Étienne contre le Stade de Reims

Notons que le Stade de Reims est 13e avec 29 points au classement du championnat français. L’enjeu de cette rencontre est donc le même objectif, la victoire. Le Stade brestois (31 points), l’OGC Nice (29 points) et le RC Strasbourg (28 points) font partie des 5 équipes avec 3 points de distance. Pour enchainer la série positive, Claude Puel a passé une consigne claire aux buteurs, milieux de terrain et défenseurs Stéphanois, même s’il a insisté sur le rôle des joueurs offensifs.

« Comme dans toute équipe, les attaquants doivent remplir des statistiques et être réguliers dans leurs prestations pour être jugés performants. Je vois des progrès dans la gestuelle de nos joueurs, mais il faut continuer sur cette voie pour matérialiser nos bonnes intentions. Pour le moment, on n’a pas souvent été efficaces, on verra si on peut confirmer contre Reims ce qu’on a vu à Rennes », a-t-il confié. Notons que Romain Hamouma et Yvann Maçon sont blessés et absents de la liste de l' ASSE.

Lors de ce match, l’attaquant stéphanois qui sera aligné en pointe devra marquer des buts pour permettre aux Verts de remonter un peu plus dans le haut du classement. Les supporters stéphanois n’en seraient que plus heureux puisqu’ils sont longtemps rentrés frustrés par les mauvais résultats de leur équipe. Après la rencontre de ce week-end, l’ ASSE aura encore de gros matchs à jouer contre le FC Lorient et le RC Lens. Le groupe de Claude Puel devra viser des victoires pour rompre avec les vilaines habitudes qui ont rythmé sa première partie de saison.













Par ALEXIS