OL : Ligue 1, Aulas tacle Eyraud avant le choc contre l'OM

Publié le 24 février 2021 à 09:45

À quelques jours du match entre l'OL et l’OM, Jean-Michel Aulas a annoncé la couleur. Il a mis une grosse pression sur les Marseillais, en s’attaquant à leur président contesté Jacques-Henri Eyraud.

OL : Le conseil d'Aulas à Eyraud

L'OL et l’OM s’affrontent le dimanche 28 février (21h) au Vélodrome, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Un rendez-vous important pour l'Olympique Lyonnais, candidats au titre de champion de France, mais aussi pour les Marseillais en quête de points pour revenir dans le Top 5, qualificatif pour la Ligue Europa. À l’occasion de ce choc, Jean-Michel Aulas a sorti son jeu favori, l’attaque. Il se prononce sur la situation actuelle de Jacques-Henri Eyraud à l’Olympique de Marseille. Le président du club phocéen est en proie à une grosse fronde des supporters depuis des mois. Ces derniers réclament sa démission.

« On ne souhaite à aucun club, aucun président et aucun groupe de supporters de vivre ce qui se passe en ce moment à Marseille. Est-ce qu’on peut gérer un club malgré ses supporters, ou contre eux ? Moi, je ne sais pas faire. C’est pour ça que j’ai choisi délibérément de le gérer avec eux. Si certains estiment pouvoir faire autrement, qu’ils le démontrent. Mais je pense que ça ne peut pas être tenable », a martelé le patron de l'OL, dans L’Équipe.

Aulas comprend pourquoi les supporters aiment Tapie

En effet, Jean-Michel Aulas estime que Jacques-Henri Eyraud doit partir comme le souhaite le public des Olympiens. « Ce qu’on dit les supporters de l'OM ? J’en suis très fier. Les supporters de Marseille adoraient Bernard Tapie. On comprend pourquoi, et ils aiment qu’il y ait un vrai patron, oui. Ma manière de faire, qui les dérange quand on joue contre eux, peut susciter, sur la durée, des rêves inassouvis… », a glissé le dirigeant du club rhodanien. Une belle pique avant la rencontre de dimanche soir. Rappelons que l' OL et l'OM s'étaient neutralisé, lors du match aller à Lyon (1-1), le 4 octobre dernier (6e journée du championnat).













Par ALEXIS