PSG : Leonardo annonce une décision imminente pour Mbappé

Publié le 25 février 2021 à 10:00

Ce jeudi, le directeur sportif du PSG, Leonardo a accordé un entretien à la radio France Bleu Paris, il a évoqué la concurrence en Ligue 1, la défaite contre Monaco et il a fait également le point sur les différents dossiers de prolongation, notamment pour Kylian Mbappé et Neymar.

Le point sur les prolongations au PSG

Outre les différentes pistes pour le mercato estival sur lesquelles travaille Leonardo au PSG, les principaux dossiers qui occupent le directeur sportif, sont ceux concernant les prolongations, notamment les contrats de Mbappé et Neymar, mais aussi Juan Bernat, Angle Di Maria et Julian Draxler. Sur France Bleu Paris, le dirigeant brésilien a fait le point : " J'ai lu dans la presse les rumeurs selon lesquelles Neymar aurait prolongé, mais il n'a pas encore signé. On parle bien, ça avance dans la bonne direction, comme pour DI Maria aussi. Notre objectif n'a pas changé pour Neymar, Mbappé, Di Maria et Bernat, le but c'est de prolonger les quatre joueurs. On reste confiants (...) Julian (Draxler) est un très bon joueur, malheureusement ça été difficile pour lui de s'imposer ces dernières saisons, les discussions avec lui sont moins avancées", a déclaré Leonardo.

La presse brésilienne et qatarie avançait des informations cette semaine selon lesquelles l'officialisation de Neymar jr avait été repoussée en raison de sa blessure et le calendrier chargé du PSG avec la double confrontation en Ligue des champions contre le FC Barcelone. Le Brésilien s'était blessé à quelques jours du match des 8es de finale aller au Camp Nou, et son retour pour le match retour au Parc des Princes reste incertain.

Leonardo : " On va très bientôt prendre une décision "

Questionné sur l'avancement sur le dossier de prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Leonardo a donné quelques précisions, tout en louant les qualités de l'attaquant, triple buteur contre le Barça en Champions League : " J'étais supris par rapport aux propos disproportionnés concernant Kylian après le match contre le Barça, puis après le match contre Monaco. Depuis qu'il a commencé à Monaco, tout ce que Kylian a fait est unique et tellement incroyable. J'entends dire que Kylian veut des responsabilités, mais il a déjà des responsabilités, c'est indiscutable. Pour son contrat, on parle et ça fait longtemps d'ailleurs qu'on discute. Notre position est claire et je crois qu'on va arriver au moment de prendre une décision le concernant. On s'en rapproche, ça va arriver très bientôt je pense ", a affirmé le directeur sportif. Le suspense reste donc encore entier, mais plus pour très longtemps.













Par Hind