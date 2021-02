PSG : Leonardo, sa priorité et ses grands noms pour le mercato

Publié le 25 février 2021 à 12:30

Au PSG, dans les coulisses, on prépare activement l'avenir. Alors que l'équipe de Mauricio Pochettino n'est que troisième de Ligue 1, derrière le LOSC et l'Olympique Lyonnais, et bien partie en Ligue des champions après sa victoire (4-1) face au FC Barcelone, Leonardo cherche déjà des renforts pour la saison prochaine. Et le directeur sportif a dressé une liste de joueurs susceptibles de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain au mercato estival. Des joueurs en fin de contrat, avec une certaine expérience européenne pour permettre à Paris d'être un abonné du dernier carré européen.

Des prolongations qui avancent bien

Si Mauricio Pochettino travaille dur pour permettre au PSG de jouer sur tous les tableaux, Leonardo a lui aussi du pain sur la planche. Le directeur sportif doit gérer deux volets, le premier étant celui des prolongations de contrat. Sur France Bleu, le Brésilien a donné des nouvelles de ces dossiers chauds. "J'ai lu dans la presse les rumeurs selon lesquelles Neymar aurait prolongé, mais il n'a pas encore signé, a précisé Leonardo. On parle bien, ça avance dans la bonne direction, comme pour Di Maria aussi. Notre objectif n'a pas changé pour Neymar, Mbappé, Di Maria et Bernat, le but c'est de prolonger les quatre joueurs. On reste confiants (...) Julian Draxler est un très bon joueur, malheureusement ça été difficile pour lui de s'imposer ces dernières saisons, les discussions avec lui sont moins avancées."

Et pour Kylian Mbappé : "J'étais surpris par rapport aux propos disproportionnés concernant Kylian après le match contre le Barça, puis après le match contre Monaco. Depuis qu'il a commencé à Monaco, tout ce que Kylian a fait est unique et tellement incroyable. J'entends dire que Kylian veut des responsabilités, mais il a déjà des responsabilités, c'est indiscutable. Pour son contrat, on parle et ça fait longtemps d'ailleurs qu'on discute. Notre position est claire et je crois qu'on va arriver au moment de prendre une décision le concernant. On s'en rapproche, ça va arriver très bientôt je pense", a confirmé un Leonardo optimiste pour la star du PSG.

Mercato : une liste qui fait rêver au PSG

Mais il y a le second volet pour le Paris SG : celui du mercato. Et là, pas question de faire des dépenses déraisonnables. Leonardo vise des joueurs en fin de contrat, le club étant touché, comme les autres, par la crise financière liée au Covid-19 et ne peut se permettre d'être trop généreux sur le marché des transferts. Mais la liste des joueurs libres dressée par Leonardo, selon Le Parisien, fait rêver : "On pense à Lionel Messi, bien sûr, mais aussi à Memphis Depay (OL), Kun Agüero (Manchester City), Lucas Vasquez (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Jérôme Boateng (Bayern Munich)… et surtout un certain Georginio Wijnaldum, le milieu de terrain de Liverpool, qui pourrait fortement intéresser le PSG." Mais aussi David Alaba (Bayern Munich), toujours très apprécié du côté de Paris.













