RC Lens : Une mauvaise nouvelle confirmée pour Franck Haise

Publié le 27 février 2021 à 18:24

Franck Haise et le RC Lens faisaient jusqu’ici la saison parfaite. Attentus pour jouer le maintien et donc le bas du classement, le Racing Club de Lens s’est carrément mêlé à la lutte à une place en Uefa Ligue Europa cette saison. Les choses pourraient changer...

RC Lens : Les plans de Franck Haise faussés

L’objectif fixé par les dirigeants du RC Lens à Franck Haise, pour cette première saison du retour en Ligue 1, est bien entendu le maintien. Le coach que personne n’attendait a surpris son monde en hissant l’équipe nordiste dans le top 10 du classement dans ce principal championnat de foot français. Il s’est pour ce faire appuyé sur un noyau de joueurs performants depuis le début de la saison. C’est justement cet équilibre qui est en train d’être durablement perturbé par une absence prolongée d’un joueur de poids.

Ignatius Kpene Ganago, l’ attaquant axial camerounais de 22 ans, a débarqué au RCL le 10 juillet dernier, en plein mercato 2020, contre 6 millions d’euros. Il venait de l’ Olympique Gymnaste Club Nice (OGC Nice) avec qui il a disputé 62 matches pour 7 buts inscrits. Au RC Lens, il est beaucoup plus performant puisqu’il a inscrit jusqu’à 5 buts en 18 matches dans le seul championnat de France de football. Clairement une des meilleures recrues des Sang et Or lors de la période des transferts de l’été, il occupe une place importante au sein de l’effectif de Franck Haise. Ganago ne sera pourtant pas présent dans le groupe Lensois qui va affronter l’ Angers SCO ce dimanche.

C'est la rechute pour Ignatius Kpene Ganago

L’entraîneur du RCL se faisait pourtant une joie de compter à nouveau son Camerounais dans son équipe que non. Ce joueur a déjà été absent durant plusieurs semaines cette saison pour cause de blessure. Il devait signer son retour lors de ce match au grand bonheur des supporters Lensois, mais il n’en sera finalement rien.

6e au classement de Ligue 1, le club Sang et Or a l’occasion de passer devant le FC Metz, vainqueur des Girondins de Bordeaux 1-2 ce samedi. Franck Haise aurait donc aimé s’appuyer sur l’efficacité de son joueur pour ce match qui est pour lui d’une grande importance. Une mauvaise nouvelle donc pour le RC Lens qui a besoin d’enclencher une nouvelle série de victoires après le succès glané sur sa pelouse dimanche dernier face à Dijon FCO.

Reste à espérer une issue heureuse pour les nordistes malgré l'absence du buteur pour cause de blessure musculaire.













Par Gary SLM