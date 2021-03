PSG : Paris toujours favori au titre de champion ?

Publié le 04 mars 2021 à 10:00

Le PSG est allé s'imposer à Bordeaux mercredi (1-0), une victoire importante dans la course au titre. Paris reste deuxième au classement de la Ligue 1 à la 28e journée, derrière le LOSC leader.

Ligue 1 : Victoire contre Bordeaux

Le PSG s'est imposé sur le petit score de 1-0 face à Bordeaux. Trois points remportés importants pour rester au contact de son concurrent lillois. A l'issue du match, Mauricio Pochettino s'est dit satisfait du résultat et de ses joueurs : " Je pense que la première période a été très bonne. On a très bien joué au football et dominé. La seconde mi-temps on a un peu subi le rythme du match mais on a tout de même bien défendu. Mais c’est vrai qu’après un match qu’on a dominé lors des 90 minutes (samedi face à Dijon, 4-0), aujourd’hui on a souffert en fin de match avec quelques corners, quelques situations. Pour autant, l’équipe était bien, je suis très content. Je n’ai pas vu de baisse physique comme vous me le demandez, et je suis très content du rendement de l’équipe ", a déclaré le technicien argentin.

Le PSG favori pour le titre ?

Avec la défaite de l'AS Monaco contre Strasbourg (1-0), le PSG a creusé l'écart derrière lui, mais l'OL et le LOSC ont eux aussi remportés leurs matches, un soulagement pour les Parisiens, mais avec la dose de prudence de circonstance comme l'a rappelé l'entraîneur du Paris Saint-Germain : " On sait qu’il reste 10 matchs désormais et qu’on doit tous les gagner, quelle que soit l’équipe que l’on joue. SI on les gagne tous, on sera champions, a souligné Pochettino. C’est notre objectif. Pour le moment, on ne peut pas encore être soulagés. C’est toujours la compétition. J’ai fêté mes 49 ans hier, avec pas mal d’années passées dans le football et je sais donc depuis tout petit qu’il faut travailler petit à petit, match par match, pour gagner et construire ce qu’on veut gagner : des titres. Il faut avoir de la patience ! C’était important de gagner aujourd’hui, sur un terrain qui était difficile, face à une équipe qui arrivait avec une série négative, mais on sait que les adversaires sont toujours dangereux ".













Par Hind