PSG Mercato : Leonardo perd patience avec Mbappé

Publié le 05 mars 2021 à 18:35

Les discussions pour la prolongation de Kylian Mbappé au PSG se poursuivent, cependant le directeur sportif du club parsien Leonardo, s'impatiente dans l'attente d'une réponse de joueur.

Kylian se donne encore un temps de réflexion

Depuis janvier la question de la prolongation de Kylian Mbappé (22 ans) au PSG reste en suspense. Le joueur s'était enfin exprimé en janvier sur son avenir en indiquant qu'il était en pleine réflexion et qu'il ne désirait pas se précipiter pour signer avant d'être certain de ses décisions. Une approche raisonnable et une communication maitrisée. Sans réponses à la question, il semblerait selon les différentes informations ayant filtrées, que le joueur ait quelques envies d'ailleurs, mais ne serait pas décidé encore à quitter le PSG. Si le salaire est un point important - en cas de prolongation le Parisien pourrait voir son salaire revalorisée à la hauteur de ce que Neymar jr perçoixt actuellement (30M€ à peu près) - le défi sportif est tout aussi crucial pour le joueur très compétitif et ambitieux. Après sa grande performance face au Barça contre qui il avait marqué un triplé, Mbappé est encore plus convoité et les questions sur son avenir reviennent avec insistance.

Avec la présence de Neymar dans l'équipe et la prolongation quasiment bouclé de ce dernier, les résultats sportifs plus que satisfaisants, puisque le club a enfin franchi un palier en Ligue des champions en arrivant jusqu'en finale la saison dernière et un environnement familier qui lui convient. Rien ne presse donc pour son départ. Mais il aimerait éventuellement, relever un nouveau défi dans un gros club européen. Cependant, le contexte économique actuel fait que les clubs, mêmes les grosses écuries, sont en difficulté. La crise du Covid-19 touche lourdement le football et le Real Madrid pour ne citer que le principal candidat dans ce dossier (Liverpool suit aussi le joueur), avance avec prudence. Il faut noter que le club a déjà effectué des transferts colossaux, pas toujours avec beaucoup de réussite (cf. le cas Eden Hazard) et les pertes du club causées par la pandémie sont estimées à 300 millions d'euros. Le Real Madrid suit notamment le dossier de Erling Haaland, la star du BVB, mais de ce côté là, Mino Raiola l'agent du joueur prévilégie la piste de la Premier League, notamment Manchester United qui avance sur le dossier du Norvégien.

Le PSG s'impatiente

Alors que le contrat de Kylian Mbappé au PSG prend fin en juin 2022, au sein du club de la capitale, on semble s'impatienter en attendant la réponse de l'attaquant français. Et pour cause, le choix du Champion du monde devrait dicter le prochain mercato parisien. Analyse.

L'avenir de Kylian Mbappé est clairement le dossier brûlant du Paris Saint-Germain. En effet, alors que les discussions pour les prolongations de Neymar, Juan Bernat ou encore Angel Di Maria semblent toutes très avancées, celles avec l'attaquant français sont probablement plus difficiles. Le Champion du monde a récemment assuré qu'il était en pleine réflexion au sujet de son futur. Après sa démonstration contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé en avait d'ailleurs rajouté une couche. « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », assurait-il au micro de RMC Sport. Cela n'a pas dû complètement rassurer le PSG qui attend une réponse claire et rapide.

La réponse de Mbappé se fait attendre

Leonardo avait bien exprimé sa volonté de rapidement de régler le dossier Mbappé, notamment dans un entretien accordé à France Bleu Paris. Il avait également mentionné une résolution rapide du dossier : " On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point. Il n'a pas à demander des responsabilités, il les a déjà ", avait-il déclaré. Ce vendredi en conférence de presse Mauricio Pochettino a aussi tenu à s'exprimer sur le sujet de Mbappé : " Nous avons construit une relation naturelle depuis deux mois. On a une excellente relation. Sans aucun doute le club et moi voulons qu'il reste. C'est toujours une décision de deux parties, le club et le joueur. C'est un joueur très important pour l'équipe. J'espère qu'il restera ici de nombreuses années ici ", a-t-il déclaré.













Par Hind