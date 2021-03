FC Nantes : le sixième meilleur dribbleur d'Europe est au FCN

Publié par Chemssdine le 29 mars 2021 à 22:05

La saison du FC Nantes est compliquée. Embarqués dans une course au maintien très indécise, les Canaris devront faire valoir leurs atouts pour espérer rester en Ligue 1. Cela tombe bien puisque le groupe d'Antoine Komboauré, l’entraîneur du FCN, a en son sein un talent de niveau européen.

Quelle fin de saison pour le FC Nantes ?

Accrocher le maintien après une si mauvaise saison relèverait presque d'un exploit. Outre le Dijon FCO, déjà condamné à 99,9%, la plus mauvaise saison d'un grand club de Ligue 1 est sûrement à mettre à l'actif du FC Nantes. Après un début d’exercice timide, le club Nantais a sombré après la trêve internationale de novembre. Suite à cette interruption, le FCN a enchaîné pas moins de quinze matches sans victoire. La moitié de ses matchs se solderont par une défaite les faisant descendre à la dix-neuvième place. Une série catastrophique qui aura couté sa place à l’entraîneur Christian Gourcuff et permis la de relancer Raymond Domenech sans plus de succès. Cette nomination de l’ancien sélectionneur tricolore, symbole d'un Waldemar Kita totalement dépassé par les événements, confirmera les griefs des supporters du FCN sur le manque de talents au sein de la direction de leur club. L’ancien sélectionneur n’a remporté aucun de ses sept matches sur le banc nantais.

Ludovic Blas, le facteur X du FCN

Pourtant, les Jaune et Vert ont su relever la tête au meilleur des moments grâce notamment à l'arrivée d'Antoine Kombouaré. L'ancien entraîneur de Valenciennes et du PSG a redonné espoir à ses joueurs, n'ayant perdu qu'un seul de ses six matchs depuis son arrivée à la Beaujoire, s'offrant même un succès de prestige face au Paris Saint-Germain.

Le natif de Noumea a aussi su redonner confiance à certains joueurs du FC Nantes comme Ludovic Blas. Joueur de différence, l'ancien Guingampais est au coeur du système de jeu de Kombouaré. Cette confiance, Blas la rend parfaitement et selon Whoscored, site d'analyse de référence en Europe, le Martiniquais est le sixième meilleur dribbleur d’Europe. Alors que Jérémy Doku affirmait le contraire, il semblerait bien que le meilleur dribbleur de Ligue 1 soit Ludovic Blas et non pas l’attaquant du Stade Rennais FC. Le Canari a déjà réalisé 80 dribbles cette saison pour un taux de réussite supérieur à 62%. Aux prises avec Nîmes et Lorient dans une course au maintien haletante, Nantes aura besoin de ce joueur dans sa tentative de sortir de la zone rouge.