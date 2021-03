LOSC Mercato : 30M€, Jonathan Ikoné en route pour la Serie A ?

Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2021 à 07:47

Outre le gardien de but de Lille LOSC Mike Maignan, demandé pour le marché des transferts à venir, Jonathan Ikoné pourrait lui aussi faire ses adieux à la Ligue 1.

Jonathan Ikoné sur la liste des ventes de cet été ?

Actuel dauphin du Paris SG en Ligue 1, le Lille LOSC a de fortes chances de se qualifier une nouvelle fois pour la Ligue des Champions 2021-2022. Dans un tel scénario, la logique voudrait que le club nordiste conserve ses meilleurs éléments pour la saison prochaine. Seulement, le mercato approche et les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur la vague de départs de joueurs qui pourrait se produire dans ce club. Pilier de l'attaque de Christophe Galtier, le milieu de terrain offensif Jonathan Ikoné et le gardien de but Mike Maignan sont annoncés sur les tablettes de grands clubs européens.

Si Tottenham et le Borussia Dortmund ont déjà coché le nom du portier de Lille LOSC sur leurs listes de besoins, l’AC Milan pourrait créer un gros trou en attaquant de l'équipe lilloise. En effet, d’après les renseignements de Tuttosport, la formation italienne est intéressée par Jonathan Ikoné. Samu Castillejo et Alexis Saelemaekers ne donnant pas entière satisfaction à Stefano Pioli, les dirigeants du club Lombards se seraient lancés à la recherche de meilleures solutions offensives.

Auteur de solides prestations depuis son arrivée à Lille en 2018, l’ailier international français de 22 ans aurait les faveurs des Rossoneri. Une éventuelle vente qui pourrait également rapporter gros aux Lillois.

Jonathan Ikoné à la lutte avec Florian Thauvin ?

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, les Milanais suivraient aussi Riccardo Orsolini de Bologne FC et Armand Laurienté du FC Lorient. Mais la grosse piste milanaise serait Florian Thauvin, en fin de contrat avec l’OM le 30 juin. Cependant, Virgilio Sport assure que l’attaquant marseillais s'est montré très gourmand lors des négociations avec les dirigeants de l'équipe italienne. Refroidis, les dirigeants du Milan AC penseraient au Lillois comme solution.

Reste maintenant à savoir si Ikoné et les dirigeants de Lille OSC vont pouvoir s'accorder sur son possible transfert au mercato foot de cet été.