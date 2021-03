Real Mercato : Sergio Ramos lâche une première réponse au PSG

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2021 à 01:30

Véritable icône au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait finalement faire ses adieux à Santiago Bernabeu. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, le défenseur central espagnol intéresserait fortement le PSG pour le mercato estival. Le père du joueur de 35 ans est sorti du silence pour évoquer son avenir.

Sergio Ramos, une cible inaccessible pour le PSG ?

Débarqué durant l’été 2005 en provenance du FC Séville contre un chèque de 27 millions d'euros, un record à l’époque pour un joueur espoir, Sergio Ramos ne sera plus lié au Champion d’Espagne en titre à l’issue de la saison en cours. Surtout qu’aucun accord n’est encore visible entre le capitaine de l’équipe de Zidane et son président Florentino Pérez en vue d’une prolongation. Et ce malgré que le Champion du Monde 2010 n’ait jamais caché son envie de terminer sa carrière chez les Merengues.

Interrogé par Golazo de Gol, José Ramos a ouvertement donné son avis sur le futur de son fils que le Paris Saint-Germain aimerait avoir dans ses rangs la saison prochaine. Et le père du quadruple vainqueur de la Ligue des Champions (2014, 2016, 2017 et 2018) espère qu’il poursuivra sous la tunique blanche.

« J’espère que mon fils continuera au Real Madrid. Je sais que Sergio n’est pas inquiet à propos de son futur maintenant », a déclaré José Ramos. Suffisant pour dire que les deux parties vont trouver un terrain d’entente dans les jours à venir ?

Divergences énormes entre le Real et Sergio Ramos ?

En négociations depuis des mois, la direction madrilène et le coéquipier de Karim Benzema ne parviennent toujours pas à se mettre d’accord au sujet d’une prolongation. Et d’après les renseignements du média espagnol ABC, Florentino Pérez aurait clairement fait comprendre au joueur qu’il n’y aurait plus de discussions et qu’il lui revenait désormais de prendre sa décision concernant la suite de sa carrière.

Pour cause, l’actuel 3e de Liga n’entend pas renchérir sur sa dernière offre d'un an de contrat assorti d’une baisse de salaire de 10%. Rémunéré actuellement à 12 millions d'euros par saison, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo percevra 10,8 millions d’euros en cas d’accord. Des chiffres qui ne semblent pas satisfaire le chouchou des supporters madrilènes.

Reste à savoir si le Paris SG profitera de cette divergence pour réussir un énorme coup sur le marché des transferts de cet été.