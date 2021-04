Real Madrid Mercato : Sergio Ramos répond en personne au PSG

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2021 à 15:30

Arrivé au terme de son engagement avec le Real Madrid, Sergio Ramos est annoncé dans le viseur du PSG pour succéder à Thiago Silva. Profitant de la trêve internationale et des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, le défenseur central espagnol a fait une déclaration au sujet de son avenir.

Sergio Ramos toujours dans le flou

A 35 ans, Sergio Ramos pourrait faire ses adieux aux supporters du Real Madrid à l’issue de la saison en cours. En fin de contrat, le protégé de Zinedine Zidane n’a toujours pas paraphé un nouveau bail. Et forcément à quelques mois de l’ouverture du marché des transferts de l’été, les rumeurs enflent de plus en plus concernant le futur de l’ancien joueur du FC Séville.

Si son nom est lié au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines déjà, le Champion du monde 2010 a préféré botter en touche, expliquant qu’aucune avancée notable n’a été faite dans ses discussions avec la direction madrilène concernant son éventuelle prolongation.

« Concernant mon futur, j'ai déjà été très clair la dernière fois que j'en ai parlé. Je me concentre sur mes performances pour bien jouer, donner la meilleure version de moi... Le futur, c'est un peu à part, il n'y a aucune nouvelle. Quand ça bougera, je serai le premier à le dire », a annoncé l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo au micro de Teledeporte, mercredi soir, après la victoire de l’Espagne contre le Kosovo (3-1). Une déclaration qui sonne comme une bonne nouvelle pour le Paris SG ?

Le PSG toujours sur le coup pour Sergio Ramos ?

Après avoir laissé filer Thiago Silva l’été dernier, le Paris SG aimerait bien recruter un nouveau défenseur central capable de prendre la place de son ancien capitaine brésilien et enrichir ainsi davantage l’effectif de Mauricio Pochettino. Et alors que Ramos exigerait à Madrid un contrat d’au moins deux ans et que Florentino Pérez ne semble pas de cet avis, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo voudraient en profiter pour tenter d’enrôler le protégé de Zidane cet été selon les renseignements de Todo Fichajes.

Mercredi, le média ABC révélait que les dirigeants madrilènes proposeraient à leur légendaire capitaine un an de contrat avec une baisse de salaire de 10%, soit de 12 millions d’euros à 10,8 millions d’euros annuels. Une proposition qui ne serait pas du goût du numéro 4 du Real. Si aucun accord n’est toujours pas trouvé entre les deux parties, le Paris SG pourrait bien avoir une carte à jouer dans ce dossier.

Affaire à suivre donc…