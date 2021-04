ASSE : Claude Puel sonne la révolte contre Nîmes Olympique

Publié par ALEXIS le 02 avril 2021 à 19:00

L’ ASSE dispute un match décisif, dimanche (17h05) au stade des Costières contre le Nîmes Olympique. Les Stéphanois ont 4 points d’avance sur les Nîmois avant leur confrontation directe pour le maintien dans l’élite. Claude Puel a éclairé ses joueurs sur le gros enjeu de cette rencontre, en conférence de presse d’avant match, ce vendredi.

ASSE : Puel, « un match important face à un concurrent direct »

L’ ASSE (16e) est toujours en sursis pour se maintenir en Ligue 1. Cependant, Claude Puel et son équipe ont l’occasion de se remettre sur les rails après leur lourde défaite devant l’AS Monaco (4-0), contre le Nîmes Olympique. Garagistes (18e), les Crocos sont des adversaires directs des Verts dans la lutte pour le maintien. Le coach de l’AS Saint-Étienne voit ce match de la 31e journée de Ligue 1 comme une occasion pour les Stéphanois de mettre un concurrent à distance. « Est-ce un match particulier pour l' ASSE ou est-ce simplement la 3e de vos dix finales ? C’est un match important face à un concurrent direct. C’est une possibilité de l’éloigner, une opportunité qu’il faut saisir, tout simplement, quand elle se présente », a-t-il répondu. « On est conscient de notre position, de la difficulté que nous avons à être réguliers à un bon niveau de performance. On sort de quinze jours de trêve avec des interrogations pour savoir à quel niveau les deux équipes vont se situer. C’est une remise en question pour tout le monde », a indiqué Claude Puel, après.

Le coach des Verts se méfie de Nîmes

Le manager général de l' ASSE a certes confiance en son équipe, mais il se méfie des Nîmois, tombeurs du LOSC à Lille (2-1), avant la trêve internationale. « Nîmes est sorti d’une dynamique positive » selon le coach des Stéphanois, alors que son équipe s’est inclinée lourdement à Geoffroy-Guichard face à l'AS Monaco, de la 30e journée du championnat. « Chaque équipe essaie de gérer au mieux cet arrêt sur le plan physique, technique et de la concertation. On a essayé de bien préparer ce match… Le contenu est positif, la concentration, les joueurs bien focalisés sur leur football et donnent le meilleur d’eux-mêmes. Mais on attend la vérité du match », a déclaré Claude Puel.