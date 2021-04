ASSE Mercato : L’avenir d’un portier compromis après Nîmes ?

Publié par Ange A. le 09 avril 2021 à 09:35

Privée de deux gardiens de son effectif professionnel, l’ ASSE a tout de même pu ramener les trois points de Nîmes. Absent contre les Crocos, un jeune portier des Verts serait déjà sur le sellette après la performance d’Étienne Green face aux Crocos.

Un jeune portier sur le départ à l’ ASSE ?

Dimanche, l’AS Saint-Étienne a renoué avec la victoire contre le Nîmes Olympique (0-2). Wahbi Khazri et Denis Bouanga ont permis aux Verts de l’emporter sur la pelouse des Crocos. Pour cette rencontre, Claude Puel était privé de certains éléments, surtout en défense. Portier numéro 1 des Verts, Jessy Moulin a déclaré forfait car atteint de la Covid-19. Touché à la cheville, Stefan Bajic, sa doublure habituelle, n’a pas également pu effectuer le déplacement dans le Gard. En leur absence, Claude Puel a lancé le jeune Étienne Green. Pour sa première sous la tunique verte de l’ ASSE, le portier de 20 ans a enregistré un clean-sheet. Il a surtout repoussé un penalty des Crocos dans cette rencontre. Sa performance pourrait remettre la hiérarchie à son poste en question, puisqu’il a mieux fait que Bajic, auteur de trois apparitions (décevantes) avec les Verts.

Bajic pas aidé par ses performances avec Sainté

Lors des trois matchs qu’il a disputé avec l’ ASSE, Stefan Bajic a toujours concédé un but. Pour sa première en septembre 2019, il avait encaissé contre le FC Metz (0-1). Idem en Coupe de France contre Sochaux (0-1) cette saison. Il a vécu une soirée cauchemardesque contre l’AS Monaco à Geoffroy-Guichard en concédant quatre buts, le tout sans effectuer le moindre arrêt. Au vu ce de ses performances, il pourrait perdre bien plus que son rôle de doublure à Saint-Étienne. Comme le révèle But Football, Stefan Bajic n’a pas encore reçu d’offre de prolongation de son contrat. Lequel expire dans un an. La direction des Verts pourrait le céder dès cet été afin de ne pas laisser partir libre en 2022.