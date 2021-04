ASSE Mercato : Décision de Puel pour un cadre de son équipe

Publié par ALEXIS le 09 avril 2021 à 20:45

Cinq joueurs de l’ ASSE sont en fin de contrat dès juin 2021. Mathieu Debuchy en fait partie. Il devrait prolonger son bail avec le club ligérien. Claude Puel serait enclin à poursuivre l’aventure avec son capitaine.

Debuchy a porté l' ASSE haut en 2018 et 2019

En dehors des joueurs prêtés jusqu’à fin juin 2021, l' ASSE compte 5 joueurs dont le contrat expire dans un peu plus de deux mois. Ce sont : Romain Hamouma (34 ans), Kevin Monnet Paquet ( (32 ans), Étienne Green (gardien de but 20 ans) et évidemment Mathieu Debuchy. Ce dernier est arrivé à l’AS Saint-Étienne en janvier 2018, sous l’ère Jean-Louis Gasset, en provenance d’Arsenal en Premier League. Le défenseur latéral droit avait aidé les Verts, menacés de relégation, à se maintenir en Ligue 1. Il avait disputé 15 matchs (pour autant de titularisations) et avait marqué 4 buts en championnat. Aux côtés des recrues Yann M’Vila, Neven Subotic, Paul-Georges Ntep ou encore de Rémy Cabella, Mathieu Debuchy avait réussi à remonter l’ ASSE de la 17e à la 7e place de Ligue 1, rien que dans la deuxième moitié de la saison 2018-2019. Lors de l’exercice suivant (2018-2019), l’arrière de 35 ans et ses coéquipiers avaient fini à la 4e place du championnat, et s’étaient ainsi qualifiés pour la Ligue Europa 2019-2020.

Puel souhaiterait prolonger le capitaine stéphanois

Fort de son engagement et son état d’esprit irréprochable, l’ancien joueur du LOSC est désormais un joueur important de l’équipe de Claude Puel, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Dès lors, le manager général de l' ASSE aurait décidé de le garder dans son équipe. Si l’on en croit les informations du site internet Le 10sport, la direction stéphanoise « n’a pas encore transmis d’offre » à Mathieu Debuchy « pour envisager une prolongation, mais elle pourrait arriver prochainement ». La source assure en effet que Claude Puel « souhaite le conserver et les dirigeants stéphanois devraient faire le nécessaire pour lui permettre de poursuivre ». Notons qu'en dehors d'Hamouma, Monnet Paquet, Green et naturellement Debuchy, Claude Puel va également se pencher sur la situation contractuelle de Pape Abou Cissé et Panagiotis Retsos prêtés avec une option d'achat, et Anthony Modeste, dont le contrat prend aussi fin en juin.