PSG LDC : Kimpembe livre les clés du choc contre le Bayern

Publié par JEAN-LUC D le 12 avril 2021 à 22:36

Presnel Kimpembe était en conférence de presse cet après-midi aux côtés de son entraîneur Mauricio Pochettino. À la veille du quart de finale retour de la Ligue des Champions, le défenseur central du PSG s'est livré sur le choc à venir.

Kimpembe sonne la mobilisation avant le Bayern

Vainqueur au match aller (3-2), le Paris Saint-Germain accueille le Bayern Munich demain mardi pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Si les Allemands s'annoncent offensifs pour cette rencontre, les Parisiens, eux, préfèrent la jouer humbles. Après son entraîneur Mauricio Pochettino, qui a appelé à la prudence devant les Bavarois, Presnel Kimpembe abonde dans le même sens. Pour l’international défenseur français de 25 ans, il ne faut pas minimiser le champion de Bundesliga.

« On a déjà vu par le passé que gagner le match aller n'était pas synonyme de qualification. On sait tous que ce sera compliqué mardi, et qu'ils seront revanchards. On a réussi à se mettre dans les meilleures conditions psychologiques pour penser à ce match de mardi sereinement. Il faudra travailler ensemble, tous ensemble, comme on l'a fait à l'aller. Et ne pas se dire que les choses sont acquises. On va devoir souffrir ensemble, et le plus important sera le collectif et la solidarité que nous allons afficher sur le terrain » a déclaré le vice-capitaine du Paris SG.

Le Bayern Munich veut créer l’exploit au Parc

Les propos du défenseur du PSG viennent à point nommer. Les joueurs de Mauricio Pochettino doivent absolument éviter de tomber dans l’euphorie, car il y aura en face d’eux le Bayern Munich, la meilleure équipe d’Europe, voire du monde en ce moment. D’ailleurs, même si le club bavarois est décimé par les blessures de Robert Lewandowski, Niklas Süle, Serge Gnabry, Corentin Tolisso, Douglas Costa et Marc Roca , son milieu de terrain Joshua Kimmich promet une qualification mardi soir.

Il a confié à la presse allemande : « nous sommes la meilleure équipe, je suis convaincu que nous réussirons. Nous étions la meilleure équipe au match aller, mais malheureusement, le résultat n’a pas été à la hauteur. Mais je suis toujours convaincu que nous pouvons renverser la vapeur au match retour. »