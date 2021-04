Stade Rennais : Sprint final, mauvaise nouvelle pour Genesio

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2021 à 20:46

Actuellement 7es au classement de Ligue 1, Bruno Genesio et le Stade Rennais FC visent une place dans le Top 5 et une qualification européenne à la fin de la saison. À six journées de la clôture du championnat, l’entraîneur du club Rennais n’est pas porteur de bonnes nouvelles.

Stade Rennais : Jonas Martin, le coup très dur ?

Déjà absent du groupe du SRFC lors du derby contre le FC Nantes (1-0) le week-end dernier, Jonas Martin va également manquer le déplacement à Angers samedi, dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Souvent contrarié par des blessures depuis son arrivée en Bretagne en septembre 2019, l’ancien milieu de terrain du RC Strasbourg va subir une opération de la cheville, a indiqué son entraîneur Bruno Genesio ce jeudi.

« Jonas Martin va subir une intervention chirurgicale au niveau de la cheville. On ne connaît pas la durée de son indisponibilité, mais a priori il ne reviendra pas d’ici la fin de saison », a lancé tout dépité Bruno Genesio en conférence de presse. Pour rappel, Jonas Martin a déjà été écarté des terrains pendant deux mois pour le même problème à la cheville en novembre et décembre dernier. Cette saison, le milieu de 31 ans a disputé 28 matches toutes compétitions avec les Bretons.

Une saison de blessures et de galères pour le SRFC

Jonas Martin ne sera pas le seul absent du groupe de Genesio pour le voyage à Angers. En effet, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais a aussi annoncé que James Léa-Siliki, de retour après avoir contracté la Covid-19, ne sera pas prêt et le latéral gauche Faitout Maouassa est incertain en raison de douleurs aux adducteurs.

Lors de la victoire contre le FC Nantes dimanche dernier, Maouassa était entré en jeu à la place d'Adrien Truffert, lui aussi « embêté par des douleurs récurrentes aux adducteurs. » Le sprint final s’annonce donc compliqué à Rennes.