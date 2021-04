FC Nantes Mercato : 0€, la succession de Lafont déjà assurée

Publié par Ange A. le 16 avril 2021 à 07:15

Deux ans après son arrivée au FC Nantes, Alban Lafont arrive au terme de son bail cet été. Les Canaris ne devraient pas chercher loin pour remplacer le portier de 22 ans.

Alban Lafont vers la sortie au FC Nantes

Sauf énorme surprise, Alban Lafont va quitter le FC Nantes au terme de la saison. Le portier de 22 ans est prêté depuis deux ans aux Canaris par la Fiorentina, club avec lequel il est encore lié jusqu’en 2024. Selon certaines indiscrétions, le gardien de but aurait déjà fait part de ses intentions à ses dirigeants actuels. Lesquels ne devraient donc pas lever l’option d’achat dont ils disposent. Avant-dernier de Ligue 1, le club de l’Erdre ne devrait pas peiner pour se trouver un nouveau numéro 1. Le FCN pourrait miser sur une solution interne pour s’offrir un nouveau gardien de but. Actuellement en prêt à Pau, Alexandre Olliero s’est positionné pour la succession de Lafont.

Une piste à zéro euro pour remplacer Lafont à Nantes

Formé au FC Nantes, Alexandre Olliero estime enfin pouvoir tenir sa chance avec les Canaris. À défaut d’une place de titulaire, il souhaite quitter Nantes pour être numéro 1 ailleurs. « J’espère que le FC Nantes m’en donnera l’opportunité. Je suis sous contrat jusqu’en juin 2023. On verra bien. Si ce n’est pas à Nantes, ce sera ailleurs. Je ne me vois pas repartir dans un rôle de doublure. J’avais déjà goûté au rôle de titulaire à Niort et j’ai été déçu ensuite de repartir en n°3 à Nantes », a indiqué le portier dans un entretien à Ouest France. Titulaire avec Pau, le gardien de but a déjà disputé 31 matchs de Ligue 2 cette saison pour 37 buts concédés. Il a également enregistré 7 clean-sheet sur la saison en cours. Reste maintenant à savoir si son message sera entendu par ses dirigeants. Jusqu’ici, le portier de 25 ans n’a disputé que trois matchs avec son club formateur.