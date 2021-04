PSG Mercato : Barça, la décision de Lionel Messi connue

Publié par Gary SLM le 18 avril 2021 à 21:50

Courtisé par le PSG pour la fin prochaine de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi a fait connaitre ses intentions par ses proches. Le titre glané par le Barça en Coupe du Roi, face à l’Athletic Bilbao, n'est peut-être pas son dernier sous ce maillot.

Le PSG et Manchester City chassés par Laporta ?

La saison 2021 sera-t-elle la dernière de Lionel Messi au Barça ? L’icône du club catalan depuis 2000 pourrait bien poursuivre l’aventure au dela de la fin de cette saison. La saison dernière, le joueur offensif argentin avait demandé à partir. L’ex-direction lui avait opposé une fin de non recevoir, l’obligeant à aller au bout de l’année de contrat qu’il lui restait.

Mais dès juin prochain, l’attaquant de 33 ans sera libre de tout contrat, ce qui a provoqué l’intérêt du PSG et de Manchester City. Mais les deux riches du football européen ont ils vraiment une chance d'arracher au président Joan Laporta son meilleur joueur ?

Et si Lionel Messi terminait sa carrière au FC Barcelone ?

Il semblerait que le PSG et Man City aient manqué l'occasion d'enrôler Léo Messi. En effet, de source Calciomercato.it, des proches du buteur affirment qu’il ne quittera plus le Barça à la fin de la saison. Son doublé de samedi (0-4), qui a offert le trophée de la Coupe du Roi à son club, est peut-être le signe de son bien être retrouvé à Barcelone. Joan Laporta et son militantisme pour le faire prolonger a visiblement porté ses fruits.

Les grands joueurs utilisent plus souvent leur entourage pour faire passer des messages. Léo Messi est peut-être en train de faire de même avec le Paris Saint-Germain et à Manchester City qui attendaient la fin de la saison pour négocier avec lui.