PSG : Le message de Mauro Icardi à Pochettino après Angers

Publié par Ange A. le 22 avril 2021 à 00:00

Le Paris Saint-Germain a validé son ticket pour les demi-finales de la Coupe de France mercredi. Auteur d’un triplé, Mauro Icardi a contribué à la qualification du PSG. L’attaquant argentin s’est exprimé sur sa situation et adressé un message à Mauricio Pochettino, son entraîneur.

Mauro Icardi voit triple contre le SCO Angers

Le Paris Saint-Germain poursuit la défense de son titre en Coupe de France. Mercredi, le PSG a passé une manita (5-0) au SCO Angers pour valider son ticket pour les demi-finales. Héros de Paris contre l’AS Saint-Étienne dimanche, Mauro Icardi a encore endossé ce costume lors de la balade des siens. Le buteur argentin s’est offert un triplé contre le club de l’Anjou. Vincent Manceau (23e, csc) et Neymar Jr (65e) ont également trompé la vigilance de Ludovic Butelle, le portier angevin. Après son hat-trick, le numéro 9 parisien a affiché sa satisfaction. « Le but face à Saint-Étienne est important pour rester dans la course au titre mais pour moi aussi, pour ma confiance après ma blessure […] Je suis très content de mon triplé ce soir et je suis très content des félicitations de mes partenaires », a-t-il lâché au micro d’Eurosport 2.

Un clin d’œil à Pochettino pour la fin de la saison

Mauro Icardi a également évoqué la concurrence au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. De retour de blessure, il espère pouvoir enchaîner les rencontres et aider le PSG à atteindre ses objectifs. « Cette année a été compliquée pour moi mais je suis revenu, je suis bien, en forme et je veux donner le meilleur pour que mon entraîneur puisse me faire jouer le plus possible », a poursuivi l’ancien Intériste. Diminué par les pépins physiques et concurrencé par Moise Kean (18 buts en 31 matchs avec Paris), l’Argentin (8 sélections/1 but) voit les rumeurs se multiplier au sujet de son avenir. Un retour en Serie A a récemment été évoqué par des confrères de la presse italienne. Recruté contre 50 millions d’euros l’été dernier, Mauro Icardi est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024. Bien que diminué, il est tout de même parvenu à planter 11 pions et délivrer 6 passes décisives cette saison.