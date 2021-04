Stade Rennais Mercato : Un ex-gardien de but de l’ASSE raté

Publié par ALEXIS le 22 avril 2021 à 20:00

Le Stade Rennais FC a tenté de recruter un grand gardien de l’ASSE par le passé. La révélation a été faite par un autre portier du club breton qui avait été recruté "par défaut" suite à l’échec du transfert de l’ex-N°1 des Stéphanois.

Le Stade Rennais voulait Ruffier et non Costil

Benoît Costil a été le gardien de but du Stade Rennais FC entre juin 2011 et mai 2017, soit 6 saisons consécutives. Néanmoins, il a confié dans des propos relayés par Girondins4Ever que ce n’était pas lui la priorité des dirigeants rennais lors de son recrutement. Le SRFC voulait plutôt l’ex-dernier rempart de l’ AS Saint-Étienne ou David Ospina de l’OGC Nice en son temps. « Rennes arrive, puis je remplace Nicolas Douchez. Le club voulait Ospina ou Stéphane Ruffier », a expliqué Costil. Il a même donné un détail important de son arrivée en Bretagne. « Le Stade Rennais ne peut pas avoir Ruffier et Ospina. Et Christophe Revel met son poste en jeu, clairement, pour me faire venir », a souligné l’actuel portier des Girondins de Bordeaux.

L'ASSE avait pris le dessus sur le SRFC

Il faut préciser que Stéphane Ruffier a certes été le dernier rempart de Sainté entre juillet 2011 et 2020, mais ce n’est pas sous le maillot des Verts qu’il a été proche de signer au Stade Rennais FC, mais au moment où il devait quitter l’AS Monaco. En d'autres termes, Rennes et l'ASSE ont été à la lutte pour attirer le natif de Bayonne. Le club ligérien l’avait finalement acquis à 3 M€ pendant le mercato estival 2011. La suite est connue, Stéphane Ruffier a fait une carrière exceptionnelle dans le Forez pendant 9 saisons consécutives. Il a remporté la coupe de la Ligue en 2013 et a disputé plusieurs fois la Ligue Europa avec les Stéphanois. Son contrat a été rompu en janvier 2021 après presqu'un an passé à l'écart du groupe professionnel.