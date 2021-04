OL : Les Lyonnais éjectés du podium, Juninho pointé du doigt

Publié par ALEXIS le 27 avril 2021 à 22:35

L’ OL est 4e avec 4 points de moins sur l’AS Monaco, actuelle 3e de Ligue 1. En attendant la confrontation décisive entre les deux concurrents directs dans la course pour le podium, Eric Di Meco a situé les responsabilités. Il estime que Juninho est aussi responsable que Rudi Garcia des mauvais résultats actuels du club rhodanien.

OL : mauvais résultats, Juninho aussi coupable que Garcia

Champion à la trêve hivernale, l’ OL a été éjecté du podium de la Ligue 1 par l’AS Monaco. La faute au match nul des Gones (1-1) face au RC Lens à l’occasion de la 31e journée. Si elle ne remonte pas sur le podium, l’équipe de Rudi Garcia sera privée de Ligue des champions. Et le coach des Lyonnais ne serait pas le seul fautif, selon Eric Di Meco. « Garcia est le fusible idéal. À un moment donné, il va peut-être falloir remettre en cause le directeur sportif », a estimé ce dernier RMC.

D'après l’ancien défenseur devenu consultant sportif, « quand on te donne les clefs et que tu rates deux fois de suite la Ligue des champions… », ça doit interpeller. « Quand ça gagne, on englobe tout le monde. Mais quand ça gagne moins, ça doit être pareil, donc le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais a aussi une responsabilité », a-t-il expliqué ensuite.

Match décisif de Lyon contre l'AS Monaco

Notons que l’ OL affrontera les Monégasques dimanche (21h) en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Cette confrontation sera l’ultime occasion pour l’équipe de Rudi Garcia de rester dans la course pour une des trois places du podium qualificatives pour la Ligue des champions. En cas de défaite au stade Louis-II, Lyon serait décroché du trio Lille OSC - PSG - AS Monaco. Les Lyonnais auraient alors 7 points de retard sur le club du Rocher, à 3 matchs de la fin du championnat.