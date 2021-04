FC Nantes Mercato : Un renfort à 0€ pour succéder à Lafont

Publié par Ange A. le 28 avril 2021 à 23:45

Alors que le FC Nantes n’est pas certain de rester en Ligue 1, sa direction blinde ses pépites. Mercredi, les Canaris ont annoncé la signature du premier contrat professionnel d’un gardien de but.

Un jeune portier signe professionnel au FC Nantes

Barragiste en Ligue 1, le FC Nantes lutte pour assurer son maintien dans l’élite. À quatre journées de la fin du championnat, Nantes accuse 4 points de retard sur le FC Lorient (17e). Alors que le doute plane encore sur l’avenir sportif des Canaris, la direction du club vient de s’offrir une nouvelle signature pour la saison prochaine. Mercredi, le club des bords de l’Erdre a officialisé le premier contrat professionnel de Lucas Bonelli. Le gardien de but de la génération 2003 s’est engagé pour deux ans, soit jusqu’en 2023, avec les Jaune et vert. Il s’agit du quatrième jeune qui passe professionnel en l’espace de quelques semaines après Gor Manvelyan, Yannis M’Bemba et Quentin Merlin. Cette signature est une bonne nouvelle pour le FCN au moment où l’avenir d’un portier est incertain.

Un véritable casse-tête pour la succession de Lafont

Prêté depuis deux saisons, Alban Lafont arrive au terme de son bail au FC Nantes l’été prochain. Le portier de 22 ans est encore sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2024. Alors que ce départ se profile, la direction du FCN assure donc ses arrières avec la signature de Lucas Bonelli. Mais celui-ci devra faire face à une farouche concurrence pour occuper le poste de numéro 1. Denis Petric (31 ans) est l’actuelle doublure de Lafont. Le jeune Charly Jan (21 ans) est l’actuel troisième dans la hiérarchie des gardiens de but. Actuellement en prêt au Pau FC, Alexandre Olliero va revenir au FCN au terme de sa pige en Ligue 2. Le portier de 25 ans avait récemment adressé un message clair à la direction nantaise. « J’espère que le FC Nantes m’en donnera l’opportunité. Je suis sous contrat jusqu’en juin 2023 […] Je ne me vois pas repartir dans un rôle de doublure », avait-il déjà prévenu dans les colonnes de Ouest France. Comme pour dire que Nantes aura l’embarras du choix pour remplacer Lafont.