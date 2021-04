ASSE : Puel répond la rumeur sur son éviction par Bodmer

Publié par ALEXIS le 30 avril 2021 à 22:00

Claude Puel a évoqué le match qui oppose l’ ASSE au Montpellier HSC, dimanche (17h05), en conférence de presse. Il en a profité pour faire une mise au point sur la rumeur qui l’annonce sur la touche, dans le projet d’un investisseur américain, candidat au rachat du club ligérien.

ASSE : Puel bat en brèche « de fausses informations »

La vente de l’ ASSE est enclenchée depuis l’annonce officielle des deux présidents du club, le 13 avril dernier. Des noms de potentiels repreneurs sont avancés dans les médias. Ce vendredi, L’Équipe annonce l’intérêt d’un fonds américain dont le projet inclut Mathieu Bodmer. Ce dernier est pressenti au poste de directeur sportif de l’AS Saint-Étienne au cas où le projet aboutit. La source ajoute que l’ancien joueur passé chez les Verts en 2013 ne serait pas favorable au maintien de Claude Puel dans le rôle de manager général et entraîneur.

Interrogé en conférence de presse sur l’information du quotidien sportif, le coach de l’ ASSE a pointé « de fausses informations » pour déstabiliser le club déjà en difficulté. « Il faut être sérieux, une reprise ne se prépare pas du jour au lendemain avec des gens sérieux. La cession d’un club, c’est quelque chose de sérieux qui se prépare, demande du temps avec tout un protocole. Ça dure des mois. Ce ne sont pas des choses qu’on lance en l’air », a-t-il expliqué, avant de balayer la rumeur du revers de la main : « il faut garder le cap et couper court à tout ça ».

Concentration sur la fin de saison et le projet

Claude Puel ne s’est pas arrêté à ce démenti. Il a glissé un tacle à ses détracteurs. « On n’empêchera pas les gens de se manifester, les affabulateurs, ceux qui s’en servent pour leurs propres intérêts », a-t-il lâché, avant de parler de la lutte de Sainté pour se maintenir en Ligue 1 et du développement de son projet. « On se bat dans une grande difficulté pour mettre en place un projet. Il faut être sérieux par rapport à tout ça. Il faut rester carré, savoir où on en est et où sont les priorités », a indiqué le coach de l’ ASSE. Notons que l’équipe de Claude Puel est 14e de Ligue 1 avant son match contre le Montpellier HSC, lors de la 35e journée du championnat.