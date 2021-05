PSG Mercato : Messi, le Qatar veut faire exploser le Barça

Publié par JEAN-LUC D le 06 mai 2021 à 17:38

En fin de contrat avec le Barça, Lionel Messi, cible du PSG, sera bien l’une des principales attractions du prochain mercato estival. Toujours en quête de coup fumant, le Qatar aimerait attirer la star argentine au PSG. Et l’affaire serait bien séreuse.

Le PSG espère recruter Lionel Messi cet été

Après l’été 2017 et les transferts redondants de Neymar et Kylian Mbappé pour un peu plus de 400 millions d’euros, le Paris Saint-Germain veut récidiver avec Lionel Messi. Après vingt ans de bons et loyaux services, l’international argentin tarde à donner une réponse positive au FC Barcelone quant à un renouvellement. Le Qatar veut profiter de ce temps d’hésitation pour tenter de convaincre le compatriote de Sergio Aguero de quitter la Catalane et la Liga pour le PSG et la Ligue 1. D’après les informations relayées par le journal Le Parisien, le Qatar rêve d’aligner un trio Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar la saison prochaine.

Le média francilien assure même que l’affaire est loin d’être une utopie puisque dans « ses négociations avec des joueurs », Nasser Al-Khelaïfi a mentionné le possible transfert de La Pulga. « À plusieurs reprises ces derniers mois, les dirigeants parisiens ont formulé devant des agents ou des représentants de joueurs le souhait de construire une équipe avec le sextuple Ballon d’Or France Football si leur poulain signe à Paris », explique le quotidien régional. Au Barça, le vestiaire craint déjà un départ de l’enfant de Rosario.

Marc-André ter Stegen craint un départ de Messi

Récemment, le journaliste brésilien Marcelo Bechler, celui qui avait été le premier a annoncé l’arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain en 2017, Nasser Al-Khelaïfi a transmis une offre de contrat comprenant un juteux salaire à Lionel Messi. Une offre jugée comme « difficile à repousser. » Dans une interview accordée à Sport 1, le gardien de but barcelonais Marc-André ter Stegen a ouvertement reconnu qu’un départ de Messi créerait forcément une hécatombe à Barcelone.

« C'est le joueur de ces dernières années pour le FC Barcelone. Bien sûr, ce serait une perte pour le FC Barcelone s'il partait. Au final, lui seul peut décider s'il reste ou non », a déclaré l’international allemand. Reste maintenant à savoir si Messi voudra effectivement quitter le FC Barcelone pour entamer une nouvelle aventure dès la saison prochaine.

