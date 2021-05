FC Barcelone : Piqué garde espoir pour aller chercher la Liga

Publié par Chemssdine le 09 mai 2021 à 21:00

Joueur iconique du FC Barcelone, malgré une certaine méforme depuis quelques saisons, Gerard Piqué reste un cadre et un titulaire indiscutable cette saison au sein du club catalan. Titularisé hier lors du match nul qui ne fait les affaires de personne face à l'Atletico Madrid, le défenseur de 34 ans garde espoir quant aux chances de sacre de son club en Liga.

La mauvaise opération du FC Barcelone

L'issue de l'édition 2020-21 de la Liga se joue sûrement ce week-end. Et alors que le Real Madrid reçoit le FC Séville ce soir, il semblerait que les hommes de la capitale aient un boulevard pour remporter le championnat s'ils parviennent à battre les Andalous. Pourquoi ? Tout simplement, car le Barça et l'Atletico Madrid se sont neutralisés hier, un nul qui n'arrange personne surtout les Catalans qui pourraient accuser un retard de deux points sur les deux clubs madrilènes à seulement trois journées de la fin.

En interne, les hommes de Ronald Koeman restent néanmoins confiants, à l'image d'un Piqué qui a tenu à minimiser le mauvais résultat de ce samedi. "Nous espérions gagner et obtenir un meilleur résultat, avoue le natif de Barcelone. Nous sommes toujours en vie. Je pensais que nous avons joué un bon match. Nous avons eu plus d'occasions claires, mais ce n'était pas le cas. Nous sommes toujours en vie. Nous connaissons la situation. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes, mais en regardant certains des résultats de cette saison, je pense que la ligue est encore grande ouverte, il reste encore trois matchs à jouer et nous devons gagner le match de mardi et les deux prochains. "

Piqué veut aller la chercher

Au micro de Movistar, celui qui est connu aussi pour être le mari de Shakira a tenu à affirmer sa volonté de gagner le championnat. "D'après ce que nous avons vu en Liga, les niveaux de confiance pourraient avoir un impact. Si Madrid remporte ses quatre matches, il sera sacré champion, mais il a été difficile pour les meilleures équipes d'être régulières. Si nous gagnons tous nos matchs, nous aurons encore une chance." Un titre qui paraît néanmoins de plus en plus compromis, mais qui demandera une détermination aussi grande que celle du champion du monde.