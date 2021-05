PSG Mercato : Leonardo proche d’un coup exceptionnel au Real

Publié par JEAN-LUC D le 10 mai 2021 à 14:30

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le PSG compte bien se renforcer cet été afin de revenir avec plus d’arguments la saison prochaine. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, serait ainsi sur le point de frapper un gros coup au Real Madrid.

Le PSG recherche un défenseur central de rang mondial

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a laissé filer gratuitement Thiago Silva. Après huit années de bons et loyaux services, l’international brésilien s’est engagé avec Chelsea jusqu’au 30 juin 2021. Si le défenseur central de 36 ans s’apprête à disputer une finale de Ligue des Champions avec les Blues, le PSG cherche toujours à lui trouver un successeur de rang mondial. Récemment, plusieurs sources anglaises et espagnoles ont évoqué un intérêt de Leonardo vis-à-vis de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Jules Koundé, auteur de solides performances depuis son arrivée au FC Séville en 2019.

Mais l’affaire est loin d’être facile puisque le Real Madrid, Liverpool et le FC Barcelone sont aussi sur les rangs pour attirer l’international espoir français, qui ne privilégie pas un retour en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain se renseigne également sur la situation de Raphaël Varane, qui est à un an de la fin de son contrat et n’a toujours pas prolongé au Real Madrid. Quoi qu’il en soit, le PSG veut absolument recruter un nouveau défenseur central cet été. Et d’après les toutes dernières informations d’un journaliste qatari, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seraient sur le point de trouver l’oiseau rare chez les Merengues.

Le PSG a proposé un contrat à Sergio Ramos

Bien positionné pour tenter d’attirer Raphaël Varane, le Paris Saint-Germain pourrait finalement faire le choix d’un autre défenseur de Zinédine Zidane pour venir renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Et ce n’est pas n’importe qui. En effet, le journaliste qui avait déjà annoncé la prolongation de Neymar, assure que Sergio Ramos va évoluer sous les couleurs du PSG à compter de la saison prochaine. Il a déclaré avec beaucoup de certitude que l’emblématique capitaine du Real Madrid tient entre ses mains une offre du PSG.

Toujours selon la même source, Sergio Ramos et les dirigeants parisiens sont en négociations depuis plusieurs semaines et Leonardo semble plutôt confiant quant à l’issue de ce dossier. Après seize années passées sous le maillot madrilène, le champion du monde 2010 pourrait ainsi ouvrir une nouvelle page de sa carrière en France dès cet été. Affaire à suivre…