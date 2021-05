PSG Mercato : 0€, Leonardo arrache un accord surprenant !

Publié par JEAN-LUC D le 10 mai 2021 à 17:30

Comme à son habitude, le PSG pourrait être l’un des grands animateurs du prochain mercato estival. D’ailleurs, à quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts, les lignes semblent déjà bouger du côté de la capitale.

Julian Draxler va poursuivre sa carrière au PSG

Annoncé sur la liste des départs cet été, Julian Draxler va finalement poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. Arrivé en janvier 2017 contre un chèque de 40 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain offensif de Wolfsburg va prolonger son contrat qui expirait le 30 juin prochain. D’après les informations de L’Équipe, l’international allemand de 27 ans a trouvé un accord avec Leonardo, le directeur sportif du PSG, afin de renouveler son engagement pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2025.

« Le club de la capitale a trouvé un accord avec le milieu offensif allemand, en fin de contrat cet été, autour d’une prolongation de trois ans. Le joueur souhaitait un engagement moins long (deux ans), mais il a finalement accepté la proposition des dirigeants parisiens », explique le quotidien francilien. Toujours selon la même source, l’entraîneur argentin des Rouge et Bleu, Mauricio Pochettino, a longuement plaidé auprès de sa direction afin que le champion du 2014 ne s’en aille pas cet été.

« L’arrivée sur le banc de Mauricio Pochettino, début janvier, a changé la donne. Le technicien argentin lui a témoigné toute sa confiance et l’a relancé (…) Pochetino a même plaidé sa cause auprès de Leonardo. Avançant son profil technique, sa polyvalence et son expérience, il a expliqué au dirigeant qu’il souhaitait conserver l’international allemand. La situation économique a fait le reste », précise L’Équipe, qui ajoute toutefois que Julian Draxler aurait pu quitter le PSG puisqu’il avait une offre meilleure chez un autre cador européen.

Le sacrifice de Julian Draxler pour rester au PSG

Avant d’accepter la proposition du PSG, Julian Draxler a hésité puisqu’il avait aussi entre les mains une offre plus importante que celle du PSG et venant de son pays. Toujours d’après le média sportif, le Bayern Munich proposait des conditions salariales plus élevées. Mais le discours de Mauricio Pochettino l’a convaincu de continuer avec le PSG.

« Avant d’accepter, le joueur s’est tout de même posé des questions. En dehors de son profil, sa situation contractuelle lui a logiquement valu d’être approché. Il avait des touches en Premier League et en Serie A, mais le courtisan qui a pu le faire hésiter est le Bayern Munich, le club n° 1 de son pays, qui lui offrait même des revenus supérieurs », indique le journal français. Draxler va donc bientôt signer un nouveau bail avec le PSG.