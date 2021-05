PSG : Les joueurs Parisiens se font littéralement incendier

Publié par ALEXIS le 11 mai 2021 à 00:59

Le PSG a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions en plus d'être à 2 journées de la perte du titre en Ligue 1 cette saison. L’état d’esprit de certains joueurs de l’équipe parisienne est mis en cause. Selon Jean-Michel Larqué, ils sont « immatures ».

Larqué juge les joueurs du PSG « totalement immatures »

Le comportement de certains joueurs de l’équipe du PSG est sévèrement critiqué depuis leur élimination lors de la demi-finale de l’UEFA Champions League par Manchester City. Lors du match retour décisif contre les Citizens, Angel Di Maria s’était fait expulser (69e). Mené (2-0) et agacé, il avait donné un coup sur un pied de Fernandinho alors que le ballon était sorti en touche. Et ce n’est pas tout ! Jean-Michel Larqué a aussi pointé l’état d’esprit de trois joueurs lors du dernier match du club de la capitale en Ligue 1 face au Stade Rennais. Notons que le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par le SRFC au Roazhon Park (1-1) à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1. Le capitaine que Presnel Kimpembe avait été expulsé pour une grossière faute sur Jérémy Doku ( 88e). L'ancien footballeur estime le comportement des joueurs du principal club de Foot de Paris est incompréhensible et même révoltant.

« La façon dont ils se font expulser, les propos, les gestes, il n'y a rien, aucune maîtrise par rapport à l'adversaire, à l'événement ou au sport », a commenté le consultant dans Top of the Foot, sur RMC Sport. « Ce sont des enfants capricieux dans une maternelle, des joueurs totalement immatures », a glissé le chroniqueur. Selon l’ancien entraîneur du PSG, Neymar et de Layvin Kurzawa ont fait du « m’as-tu-vu » contre les Rennais alors qu’ils n’étaient pas assurés de gagner le match. Le Brésilien s’est en effet offert des pas de Samba après le penalty contestable transformé juste avant la pause.

Marco Verratti en prend pour son grade

Trop souvent impliqué dans les altercations lors des matchs, et suspendues à Rennes, Marco Verratti n’a pas échappé aux critiques de Jean-Michel Larqué. « Verratti, il s'occupe de tout, sauf de son football. S'il y a une algarade à droite, il va à droite, si elle est à gauche, il va à gauche, sans même savoir ce qu'il s'est passé », a-t-il fait remarquer.

En conclusion, le journaliste sportif a indiqué que « tous ces méfaits mis bout à bout, ça te fait une équipe du PSG qui ne sait pas perdre, et qui ne sait pas se comporter ». « Ni dans la victoire quand elle chambre, ni dans la défaite où elle provoque. Ce n'est pas possible », s’est-il exclamé.